'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in Yalıkavak Marina ile ilgili iddialarının hedefindeki eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı.
İddialara yanıt verdiği birkaç programın ardından sessizliğe bürünen Ağar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için Bakü'de düzenlenen Karabağ- Galatasaray maçına gitti.
Galatasaray maçını statta izleyen Ağar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yan yana poz verdi. İki ismin, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanında tokalaştığı fotoğraflar da basına servis edildi.
Son Dakika › Politika › Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, uzun zaman sonra kameraya poz verdi - Son Dakika