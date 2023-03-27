Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, uzun zaman sonra kameraya poz verdi - Son Dakika
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Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, uzun zaman sonra kameraya poz verdi

27.03.2023 11:38

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için Bakü'de düzenlenen Karabağ-Galatasaray maçına gitti. Ağar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le el sıkışarak poz verdi.

'Suç örgütü liderliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in Yalıkavak Marina ile ilgili iddialarının hedefindeki eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı.

Peker'in iddialarının hedefindeydi! Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı

KARABAĞ-GALATASARAY MAÇINA GİTTİ

İddialara yanıt verdiği birkaç programın ardından sessizliğe bürünen Ağar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için Bakü'de düzenlenen Karabağ- Galatasaray maçına gitti.

Peker'in iddialarının hedefindeydi! Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı

ALİYEV'LE YAN YANA POZ VERDİ

Galatasaray maçını statta izleyen Ağar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yan yana poz verdi. İki ismin, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yanında tokalaştığı fotoğraflar da basına servis edildi.

YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: Ağara hiç ısınmadım Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, uzun zaman sonra kameraya poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ağar, uzun zaman sonra kameraya poz verdi - Son Dakika
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