SULANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR - Son Dakika
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Politika

SULANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı takip ederek, adaletin sağlanması için mücadele edeceklerini belirtti. Davanın sulandırılmaya çalışıldığını ve siyasi bir suikastın üstünün örtülmeye çalışıldığını ifade eden siyasi liderler, adaletin bir gün tecelli edeceğine inandıklarını vurguladılar.

01.07.2024 16:42
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'SULANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR'

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davayı takip eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Dervişoğlu, herhangi bir siyasi kimlik sahibi olduğu için duruşmada bulunmadığını söyleyerek, "Mevkidaşımız olan merhum Sinan Ateş'in katliyle alakalı olarak kendi dönemimizin Ülkü Ocakları Genel Başkanlarıyla birlikte adaletin takipçisi olacağımızı göstermek üzere geldik. Gördük ki, her zaman olduğu gibi yine vicdanlar yalnız, adalet de öksüz bırakılmış. En başından itibaren iddianamenin yetersizliği üzerinde söz söyledik. Hatta bunun bir iddianame değil, bir ibraname olarak tarihe geçeceğini ifade ettik. Bugün gördük ve anladık ki iddianamenin yetersizliği üzerine bir de duruşmanın sulandırılmasına yönelik birtakım adımlar atılıyor. Şartlar ne olursa olsun adalet elbet bir gün tecelli edecektir. Bu cinayet ortada kalmayacak. 'Ya adalet ya kıyamet' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'SUİKASTIN ÜSTÜNÜN ÖRTÜMESİ DAVASI'

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de karar aşamasına kadar bu davayı takip edeceklerini söyledi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de "Bu dava siyasi bir suikastın üstünün örtülmesi davasıdır. Adalete hizmet etmeyecek bu dava gerçeğin üstünü kapatmayı amaçlamaktadır. İçeride özellikle olayın azmettiricisi olduğunu söyleyen ismin vermiş olduğu ifadelerle de bunu son derece net bir şekilde görüyoruz. Şu ana kadar vermiş olduğu ifadelerin tamamen tersini ifade eden ve olayı sadece kendisi ve etrafındaki belirli bir sınırlı grupla yönlendirmeye çalışan bir şekliyle milletin aklıyla dalga geçen bir kısım ifadelerle karşı karşıya kaldık. Soruşturma sürecinde deliller karartılmaya çok çalışılmış, görevli savcılar değiştirilmiştir. Bugün de zaten ifade veren sanıkların bir kısmının doğrudan dosyanın savcılarını hedef aldığını ve bu savcıları hedef alırken de 'MHP Lideri Sayın Bahçeli'nin ismini verirseniz sizi kollayacağız' noktasında bir kısım ifadelerin geçtiğini ifade etmektedirler ki bu da yapmış olduğumuz tespitlerin ne derecede haklı olduğunu göstermektedir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ise duruşma salonunda tiyatro oynandığını savunarak, "Sinan Ateş cinayeti faili meçhulden kurtulmadığı müddetçe Türk siyaseti temizlenemez, Türk toplumu temizlenemez" dedi.

SULANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATILIYOR
Kaynak: DHA

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