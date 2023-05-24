"Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak göndereceğim" diyen Ümit Özdağ, gelen tepkilerin ardından geri adım attı

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "bakanlık" çıkışı tartışma konusu oldu. Twitter paylaşımında Özdağ, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin" dedi.

"BAKANLIK KONUSU GÖRÜŞÜLMEDİ"

Söz konusu paylaşım, Özdağ'a Kılıçdaroğlu'na destek vermesi karşılığında İçişleri Bakanlığı mı verileceği sorusu akıllara gelirken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak bambaşka bir açıklama yaptı. Öztrak, "Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır." ifadelerini kullandı.

"TABİİ BEN BUNU İSTERİM"

Ümit Özdağ, tartışma yaratan paylaşımının ardından yeni bir açıklama yaptı. Sözcü Tv'ye konuşan Özdağ, bakanlık verilme yetkisinin Kılıçdaroğlu'nda olacağını, 28 Mayıs'tan sonraki süreçte sadece CHP lideriyle konuşacaklarını belirtti. Özdağ, "İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmak ve sığınmacıları da bu yetki çerçevesinde gibi bir isteğiniz var mı?" sorusuna, "Tabi ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama dediğim gibi bu ayın 28'inden sonra, diğer siyasi partilerle de, biz gelmeyiz, çünkü biz bu ittifakın parçası değiliz." yanıtını verdi.

"SADECE KEMAL BEY'LE KONUŞURUZ"

Özdağ sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu, Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde, diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur. Bu süreçte bir dahlimiz olmaz. Sadece Kemal Bey'le konuşuruz. İkili görüşmeyle ilgili verebileceğim tüm bilgileri verdim size. Bundan daha fazlasını konuşmak, konuşmanın içeriğini aktarmak olur ki bu da nezaketin dışına çıkar."

"PROTOKOLLE BİR KEZ DAHA NETLEŞTİRDİK"

"Sizin desteğiniz bir bakanlık pazarlığına bağlı değil ama değil mi?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "Hayır. Bizim için önemli olan Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerinin muhafaza edilmesi; terörle, PKK'yla, FETÖ'yle, IŞİD'le mücadelede devletin etkin varlığını savunacak politikaların uygulanması; ve 13 milyon kaçak ve sığınmacının vatanlarına gönderilmesi… Biz de bunları protokolle bir kez daha netleştirdik."

"KILIÇDAROĞLU'NUN MUHATABI DAVUTOĞLU"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir" paylaşımı da sorulan Özdağ, "Hayır, cevap vermek istemem. Benim muhatabım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı da Davutoğlu'dur." dedi.