"Çiller\'in Kurum\'a desteği rantsal" diyen Dündar yaşadıklarını anlattı: O dönem öldürülmem istendi

Eski Başbakan Tansu Çiller'in 31 Mart'taki İstanbul seçiminde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u destekleyeceğini açıklaması Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Çiller'in Kurum'a verdiği desteğe ilişkin bir değerlendirmede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Murat Kurum'u destekliyor. Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor" demişti.
İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara katıldığı Sözcü TV canlı yayınında destek veren duayen gazeteci Uğur Dündar'dan gündem yaratacak bir iddia geldi. Çiller'in Murat Kurum'a verdiği desteğin bir siyasal destek değil rantsal destek olduğunu savunan Dündar, "Yaşadıklarım var" diyerek o dönem başından geçenleri anlattı.
Dündar, "Vaktiyle Antalya'da hazine arazilerine kaçak konut yapanlar, yazlık inşa edenler vardı ve devlet bunları 'Madem yapılmış, yıkmayalım ama orta gelirli insanlara turistik amaçla kullanabilecekleri pansiyonlara dönüştürme olanağı sağlayalım diyerek Güney Doğu Antalya Turizm Gelişim Projesi adı altında bir açılım yaptı. Oradaki hazine arazilerine kondurulmuş bu kaçak yapılar pansiyonlara dönüştürüldü. Bu arada Tansu Hanım'ın eşi Özer Bey de bir şirket aracılığıyla devletin 1700 metrekarelik arazisine sahip oldu ve bu araziye 5 yıldızlı otel kondurmaya başladı. Biz bunu adım adım takip ettik ve sürekli haber yaptık" dedi.
Özer Çiller'in yaptığı haberlerden çok rahatsız olduğunu belirten Dündar kendisine değişik çevrelerden mesajlar geldiğini belirterek başbakanlık konutunda kendisine yapılan uyarının detaylarını anlattı. Yine aynı dönemde korku filmi sahnelerinde bile benzerine zor rastlanacak bir olayı aktaran Dündar, "Benim adım o dönemde Susurluk Çetesi'ne öldürülmem koşuluyla havale edildi. Benim öldürülmemi istediler. Ve bunu o çeteden Ayhan Çarkın televizyonda kameraların önünde milyonlarca insanın gözünün içine baka baka söyledi. Ama 'Abdullah Çatlı karşı çıktı. Bizim Uğur Dündar'la ne gibi bir alıp veremediğimiz olabilir ki, o mesleğini yapıyor' gibi bir itirafta bulundu.
Yine Çiller'lerin güdümündeki bir televizyon kanalı ve gazete vardı o dönemde. O televizyonda bana ve sevgili Emin Çölaşan'a hakaretler, iftiralar, küfürler yağdırılıyordu. Manşetlerini de Özer Bey'in attığı gazete için evimizin üzerinden helikopterler uçurdular. Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye haberler yapıp bizi hedef gösterdiler. Bunların ne kadarından Tansu Hanım'ın haberinin olduğunu bilmiyorum" dedi.
Dündar sözlerini şöyle sonlandırdı; "Tansu Çiller denildiği zaman o dönem bizim aileye travmalar yaşatır, çocuklarım da çok korktular o dönemde ve hala o travmayı atlatabilmiş değiller bugün. Çiller'in bugün Murat Kurum'a olan desteğinin arkasında Kısırkaya'daki o arazilerin kendilerine rant getirebilecek şekilde imara açılmasının umudunun yattığını düşünüyorum. Ve İmamoğlu'nun paylaştığı mesajların yerden göğe kadar doğru olduğuna inanıyorum."
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