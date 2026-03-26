TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bükreş\'te Romanya Senato Başkanı Abrudean ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te Romanya Senato Başkanı Mircea Abrudean ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Romanya Parlamentosu binasına gelişinde Senato Başkanı Abrudean tarafından resmi törenle karşılandı.

Daha sonra Abrudean ile gerçekleştirdiği görüşmede, mevkidaşının davetine icabet ederek Romanya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Meclis Başkanı düzeyinde en son 13 yıl önce gerçekleştirilen ziyaretin ardından bu ülkedeki temaslarının parlamentolar arasındaki ilişkiler başta olmak üzere mükemmel seviyede seyreden iki ülke arasındaki yakın dostluk ve işbirliğine önemli katkılar sunması temennisini dile getirdi.

Bu akşam İstanbul'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ve Türkiye'nin milli takımlarına başarılar dileyen Kurtulmuş, sonuç ne olursa olsun, bu karşılaşmanın iki ülkenin dostluğuna ve kardeşliğine katkı sunacağını belirtti.

İki ülke arasında ihdas edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizmasının, Türkiye-Romanya ilişkilerine çok büyük bir ivme kazandırdığını dile getiren Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek dönemde Romanya'ya öngörülen ziyaretiyle de stratejik ortaklığa dayanan yakın ilişkileri perçinleyeceğini ve işbirliğini pek çok alanda yeni bir boyuta taşıyacağını kaydetti.

Türkiye ile Romanya arasında köklü, tarihi dostluk bağlarına dayanan ilişkilerin, hemen her alanda ulaştığı üst seviyeden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kurtulmuş, karşılıklı güvene dayanan ve ana unsurlarını NATO müttefikliği, stratejik ortaklık ve Karadeniz'deki komşuluğun oluşturduğu ilişkilerde son yıllarda ortak çabalarla yakalanan ivmeyi sürdürmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Romanya'daki Türk-Tatar toplumunun iki ülke arasındaki ilişkilerde sağlam bir köprü oluşturduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu tarihi ve kültürel yakınlığın yanında özellikle son zamanlarda ekonomik alandaki çok güçlü ilişkilerin de müttefikliği artırdığını belirtti.

Kurtulmuş, geçen yıl 13,5 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacminin, 20 milyar dolara erişmesi için müşterek çabaları yoğunlaştırmak gerektiğini vurguladı.

Karadeniz'e kıyıdaş müttefikler olarak askeri ilişkilerin ve savunma alanındaki işbirliğinin de özel önem arz ettiğini ifade eden Kurtulmuş, NATO hava polisliği görevi kapsamında, yıl sonunda F-16 savaş uçaklarının Romanya'da konuşlandırılacağını ifade etti.

Savunma sanayi alanında Türkiye'nin özellikle son yıllarda büyük bir mesafe katettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Romanya ile savunma sanayii alanındaki mevcut işbirliğinin daha ileri düzeylere taşınabileceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya dikkati çeken Kurtulmuş, bu bölgedeki çatışmaların tamamının diplomatik müzakereler yoluyla çözülmesinin tek ve en doğru yol olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşının bütün bölge ülkelerini ilgilendirdiğini, bunun bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik müzakereleri anımsatarak, aynı şekilde ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın öncesinde de diplomasinin işlev görmesi için Türkiye olarak çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Orta Doğu'da ne zaman ve nasıl duracağı ya da durdurulacağı belli olmayan çılgın bir savaşla karşı karşıya olunduğunu belirten Kurtulmuş, bu savaşın sadece ilgili tarafları değil, petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmelerle birlikte bütün dünya ekonomilerini yerle bir edeceğini söyledi.

Büyük Buhran'da yaşandığı gibi küresel ölçekte dünya ekonomisinin bir daha ayağa kalkmasının çok daha zor olacağı bir döneme girileceğine dikkati çeken Kurtulmuş, onun için bu savaşın da bir an evvel bitirilmesi için el birliğiyle gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Orta Doğu'daki bir başka önemli bölgesel ve küresel çatışma alanının ise İsrail'in Gazze'de ve şimdi de Batı Şeria'da sürdürdüğü soykırımın yanı sıra İsrail'in İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e ve Katar'a karşı saldırıları olduğunu ifade ederek, bu üç çatışma alanının dünyayı yeni bir döneme soktuğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin yapısına işaret ederek, savaşları ve çatışmaları sona erdirecek mekanizmanın bulunmadığını söyleyen Kurtulmuş, dünyada artık kimin gücü varsa kuralı onun dayattığı yeni bir dünya sisteminin bulunduğunu, uluslararası kuruluşların pek çoğunun da sadece tabelalardan ibaret kaldığını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, demokrasiden, insan haklarından ve uluslararası kural bazlı bir düzenden yana olanların sesini yükseltmesi ve bu savaşlara bir son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, bu dönemde Türkiye ve Romanya'nın bütün alanlarda işbirliğini artırmasının önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından Romanya Senatosu Şeref Defteri'ni imzaladı.

Senato Başkanı Abrudean, parlamento binası ile senato ve temsilciler meclisinin genel kurullarını gezdirdiği Kurtulmuş'a parlamentonun çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-Romanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da yer aldı.