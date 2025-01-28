TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon soruşturmaya katkı sağlayacaktır

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını ile ilgili TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergelerine dikkat çekerek, "TBMM Araştırma Komisyonu, raporunu en kısa süre içerisinde hazırlayarak, bu davanın devam eden soruşturmalarına büyük bir katkı sağlayacak. Kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalı" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrasında Kurtulmuş ve Zvizdic, ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin güvenlik ve istikrarının, Türkiye'nin Balkanlar'daki en önemli önceliklerden biri olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki tarihi bağların olduğunu söyledi. Bölgenin büyük türbülanslar yaşadığı bir dönemden geçtiğini kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye olarak bölgemizde olduğu gibi, çelişkilerin yoğun olarak yaşandığı Balkan coğrafyasında, Balkan ülkeleri arasındaki istikrarın ve güvenliğin sağlanmasının fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye, Balkanlarda güvenlik ve istikrarı esas alan Balkan vizyonu politikamızdan dolayı bölgedeki tüm ülkeler ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Balkan ülkelerinin arasında; dostluğun, dayanışmanın ve iş birliğinin artırılması için her türlü imkanını seferber etmiş vaziyettedir. Bu vesileyle bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki; önemli bir merhale kat etmiş olan, önemli başarılar elde etmiş olan Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin, bundan sonraki süreçte de Türkiye olarak yanında yer alacağımızı ve Bosna Hersek'in her türlü müşkülünde kendisiyle birlikte hareket edeceğimizi, bu resmi ziyaret dolayısıyla da ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE BÜYÜK BİR SOYKIRIM İCRA EDİLMİŞTİR'

Kurtulmuş, 1991-1995 tarihleri arasında Sırp askerlerin Srebrenitsa şehrinde gerçekleştirdiği saldırıları hatırlatarak, "Ne yazık ki 1995 yılında tüm dünyanın, uygar batının gözü önünde, Avrupa'nın tam ortasında yaşanan bu soykırım; 1,5 yıldır yine dünyanın gözü önünde hatta büyük dünya ülkelerinin destekleri, sırtını sıvazlamaları, cesaretlendirmeleriyle İsrail, Netanyahu ve çetesi tarafından maalesef Gazze'de büyük bir soykırım icra edilmiştir. ve son görüntülere baktığınız zaman, özellikle Gazze'de kuzeye doğru geçişlerin sağlanması için varılan anlaşma sonucu ortaya çıkan görüntüler, inanın ki insana; 1995'te, köylerinden, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden edilen Boşnak halkının uzun yürüyüş kafileleri halinde güvenli bölgeleri geçişlerini görüntülerini hatırlatıyor. İnanın ki 1995'ten 2025'e hiçbir şey değişmemiş. İnsanlığın bu kadar büyük laflara, bu kadar büyük uluslararası kurum ve kuruluşa rağmen, insanlıktan nasibini almayanların icra ettiği soykırımlar, maalesef masum halkların hayatta koparılmasına vesile olmuştur" dedi.

'KİMLERİN KUSURU VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI'

Kurtulmuş, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını ile ilgili soru üzerine, "'Ama, fakat' gibi herhangi bir şekilde mazerete sığınmadan bu olayla ilgili kimin, kimlerin bir kusuru varsa, noksanı varsa, eksiği varsa, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı. ve milletin bu derin üzüntüsünü bir şekilde hafifletmek ve adaleti tesis etmek için kim sorumluysa mahkemeler önünde hesabını vermelidir. Bundan hiçbir şekilde hiçbir kimsenin kaçışı yoktur, olmamalıdır. Bu sadece bir davanın sonuçlanması, bir davanın görülmesinin ötesindedir. Maalesef bu tür olaylar karşısında, milletimizin içinde zaman zaman ortaya çıkan cezasızlık algısının da ortadan kaldırılması bakımından şarttır" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergelerini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulacak olması da fevkalade önemlidir. Muhtemelen bugün gündeme gelecek ve belki de partiler verdikleri farklı önergeleri birleştirerek ortak bir önerge haline getirecekler ya da başka bir şekilde önerge kabul edilecek. Bu önergede de bildiğiniz gibi partilerin temsilcileri var. Çok ciddi bir çalışmayı yerine getirecekler ve burada elde edilecek olan bilgiler, her türlü bilgiyi elde etme hakkına sahip olan TBMM Araştırma Komisyonu, raporunu da en kısa süre içerisinde hazırlayarak, bu davanın devam eden soruşturmalarına büyük bir katkı sağlayacak. Ama ondan da önemlisi, millet adına TBMM'de var olan denetleme yetkisini de bu araştırma komisyonu vasıtasıyla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Kimler seçilecek, nasıl oluşacak onu şu anda bilmiyoruz; ama Meclisimizin vereceği bu karar çerçevesinde araştırma komisyonunun da üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesi ve yakında başlayacak olan mahkeme safahatına önemli bir katkı sunmasını temenni ediyoruz. Tekraren ifade ediyorum; kimin, kimlerin ne şekilde eksiği, kusuru, hatası varsa bunlar ortaya çıkarılmalı ve mahkeme önünde hesap sorulmalı. ve böylece milletimizin cezasızlık algısı içerisinde, bu tür büyük hadiseler karşısında bir yerde çaresiz durmasının da önüne geçilmelidir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum; hem Adalet Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu bilirkişi raporu, hem de TBMM'de oluşturulacak araştırma komisyonuyla birlikte konu bütünüyle açıklığa kavuşacaktır."