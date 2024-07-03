TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu ve DBP Eş Genel Başkanları ile Yeni Anayasa Çalışmalarını Görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu ve DBP Eş Genel Başkanları ile Yeni Anayasa Çalışmalarını Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu ve DBP Eş Genel Başkanları ile Yeni Anayasa Çalışmalarını Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Davutoğlu ile yaptığı görüşmede yeni anayasa üzerine çalıştıklarını ve tüm partilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Davutoğlu ise gerçek bir anayasa reformu için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışılması gerektiğini ifade etti. Kurtulmuş ayrıca DBP Eş Genel Başkanları ile de görüştü, ancak görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

03.07.2024 16:07
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi gruplarını ziyaretinin ardından Meclis'te temsil edilen ancak grubu olmayan partilerin genel başkanlarını kabul etmeyi sürdürdü. Kurtulmuş bu kapsamda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ı ayrı ayrı kabul etti. Kurtulmuş, ilk görüşmesini Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdi. Basına kapalı görüşme 1 saat 20 dakika sürdü. Davutoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un daveti üzerine yeni anayasa ile ilgili görüştüklerini belirterek, "Sayın Başkan, yeni anayasa ile ilgili şu anda bir usul üzerine çalışmakta olduğunu, usulden sonra muhtevaya geleceğini, bütün partilerin ve bizim desteğimize ihtiyacı olduğunu ifade etti. Bundan sonraki çalışmalarla ilgili düşündüklerini paylaştı. Biz kendisine böyle açık yürekli bir paylaşım için teşekkür ediyoruz. Kendisiyle bütün düşüncelerimiz çok açık bir surette kendisine ifade ettik. Türkiye'nin bir sivil anayasaya, gerçek anlamda bir toplumsal mutabakat, sözleşme anlamında bir metne ihtiyacı var. Bu sadece bugünkü ihtiyaç değildi. Geçmişte de olan bir ihtiyaçtı, her zaman oldu. Türkiye'nin bir cuntanın yapmış olduğu 12 Eylül Anayasası'na mahkum kalması, üzerinde çok güzel ve doğru iyileştirmeler yapılmış olsa bile bizim için utançtır. Ancak bugünkü Anayasa'ya iyi niyetle uymak, Anayasa'ya saygı bakımının önem taşıdığı aşikar" ifadelerini kullandı.

'PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ NOKTASINDA DESTEK VERİRİZ'

Türkiye'nin kozmetik bir anayasaya reformu görüntüsüne ihtiyacı olmadığını ifade eden Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmalara açılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 2007 seçimleri ve 15 Temmuz darbe girişimi süreçlerinde yeni anayasa yapma fırsatını kaçırdığını belirten Davutoğlu, "Bizim görüşümüz açık ve net. Gerçek bir anayasa reformu yapılmak isteniyorsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışılmalı ve Gelecek Partisi olarak görüşümüz gerçek bir parlamenter sisteme geçmektir. Bu konuda yeterli tecrübemiz var. 1876'dan beri de Türkiye'nin, bir parlamenter sistem tecrübesi var. Türkiye'nin şartları, özellikle yerel seçim sonrasında eminim AK Parti içinde de birçok makul görüş sahibi, Türkiye'nin artık sistem değişimine gitmesi konusunda benzer görüşlere sahiptir. Türkiye'nin kutuplaşmayı engellediği için insan haklarına dayalı demokratik bir anayasa yapımı konusunda adım atılması halinde biz Gelecek Partisi olarak destek veririz. Gerçek bir parlamenter sisteme geçiş noktasında da hem Meclis içinde hem Meclis dışında kamuoyu yapımında, bütün imkanlarımızla hukukçularımızla, öğretim üyelerimizle katkıda bulunuruz" diye konuştu.

Kurtulmuş, ardından DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır'ı kabul etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu ve DBP Eş Genel Başkanları ile Yeni Anayasa Çalışmalarını Görüştü - Son Dakika

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