TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba\'da Jose Marti Anıtını Ziyaret Etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Küba'nın başkenti Havana'da, Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü şair ve yazar Jose Marti'nin anıtını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın ardından resmi ziyaret kapsamında geldiği Küba'da temaslarına başladı. Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado ve beraberindeki CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ile Devrim Meydanı'ndaki Jose Marti'nin anıtına geldi. Kurtulmuş'un üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Jose Marti Anıtı'na bırakmasının ardından iki ülkenin milli marşları okundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra parlamento heyetiyle anıt önünde fotoğraf çektirdi.

Anıtın müze bölümünü de ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki anı defterine, "TBMM'yi temsilen dost ve kardeş ülke Küba Cumhuriyeti'ni ziyaretim vesilesiyle Jose Marti adına yapılmış bu görkemli anıtta bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Küba'nın bağımsızlık mücadelesinin öncüsü, idealleri ve vatanseverliğiyle ülkesine rehberlik etmeyi sürdüren şair ve yazar Marti'yi saygıyla anıyorum" ifadelerini yazdı. - HAVANA