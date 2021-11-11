Üye Girişi
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır" - Son Dakika

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır"

11.11.2021 23:46

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır" TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyarbakır'da DÜ "Akademik Yıl" açılış törenine katıldı Dicle Üniversitesi "Akademik Yıl" açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyarbakır'da DÜ "Akademik Yıl" açılış törenine katıldı

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi "Akademik Yıl" açılış töreninde konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "15 Temmuz, Türkiye'de 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır. Bu çirkin, baskıcı geleneğin her 10 yılda bir tekrarlanan darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır. Zira bu darbe geleneği gerçekleştiğinde dönüp ilk zarar verdiği yerlerin başında Diyarbakır gelmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki temasları kapsamında ilk olarak Dicle Üniversitesi "Akademik Yıl" açılış törenine katıldı.

Dicle Üniversitesi'nin 2021-2022 yılı Eğitim-Öğretim Akademik yıl açılış dönemi vesilesiyle Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı sıra Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dışişleri Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Bağlar İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başlayan törende konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop zor bir akademik dönem geçirdiklerini, bir yıllık ara sonrası yüz yüze öğretimin çok kıymetli hale geldiğini ifade etti.

"Üniversitedeki imkanlar benim başladığım yıllara kıyasla çok büyük farklar var"

Türkiye'de 131'i devlet, 78'i vakıf üniversitesi olmak üzere 209 üniversitenin olduğu bilgisini veren Şentop şöyle konuştu; "Üniversitelerimizde 8 milyon 400 bin öğrencimiz var. Bu Türkiye nüfusunun yüzde onuna tekabül ediyor. Dünyada birçok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda üniversite öğrencimiz var. İlköğretim ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizi de katarsak Türkiye'de 30 milyona yaklaşan bir öğrenci nüfusu var. Bu sayı bize diğer ülkelere göre daha genç nüfusa sahip olduğumuzu gösteriyor. Nüfus; günümüzün en stratejik, kıymetli sermayesidir. Tabi bu nüfusu iyi eğitmemiz, yetiştirmemiz lazım. Devlet kendisine düşen vazifeyi bu anlamda yaptı. Her şehrimizde en az bir tane üniversite var. Üniversitedeki imkanlar benim başladığım yıllara kıyasla çok büyük farklar var. Üniversitelerin birinci amacı bilgi üretmek, bilim üretmek, ikinci amacı bunu öğretmek. Üçüncü amacı ise bu ürettiği bilgiyi toplumla bütünleştirerek uygulama alanına aktarmak"

"Darbenin ilk zarar verdiği yerlerin başında Diyarbakır gelmektedir"

Dünyada ne zaman büyük bir dönüşüm, değişim yaşansa bunu en doğrudan hisseden bölgenin Mezopotamya, Anadolu ve Türkiye olduğunun altını çizen Şentop, "Bu sancıların neler olduğu hepimizin malumu. Herhalde hepimiz mutabıkız ki bu salonun ismi de o 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız darbe girişimi bunlardan birisiydi. Şükür ki bu hain darbe girişimi milletimizin feraset ve cesaretiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle aşıldı. 15 Temmuz, Türkiye'de 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır. Bu çirkin, baskıcı geleneğin her 10 yılda bir tekrarlanan darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır. Zira bu darbe geleneği gerçekleştiğinde dönüp ilk zarar verdiği yerlerin başında Diyarbakır gelmektedir. İşte bu sebeple Diyarbakır, tarihin hızlandığı bu zaman diliminde Türkiye'de birisinin veya bir grubun ne kadar Türkiye'den ve milletten yana olduğunu anlamak için 15 Temmuz'daki tavrına bakmalıdır. 15 Temmuz gecesini suskunlukla geçirenlerin millete demokrasi dersi verirken biraz mahcup ve temkinli olmalarında fayda var. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi hepimizin millet olarak vazifesidir. Fakat bundan söz edenlerin bize 15 Temmuz'daki tavırlarının gerekçesini izah etmelerinde de fayda vardır" dedi.

"Şükürler olsun ki İstanbul ve Diyarbakır ayaktadır"

Son iki yılda doğudan batıya, Japonya'dan, Meksika'ya, Fas'tan, Rusya'ya, birçok ülkeyi ve belli başlı birçok yeri gezdiğini belirten Şentop,"Semerkant, Buhara, Bağdat, Üsküp, Saraybosna gibi şehirleri ziyaret etme fırsatım oldu. Bir zamanlar ilmin çekim merkezi olan, öne çıkmış bu şehirlerde bulundum. Bugün bu şehirler suskundur. Barış yurdu olarak bilinen Bağdat, Şam ve Endülüs suskundur. Şükürler olsun ki İstanbul ve Diyarbakır ayaktadır. Suskunluğun koyulaştığı yerde bizim sembol şehirlerimiz bir yıldız gibi parlamaktadır. İstanbul ve Diyarbakır'ı art arda zikrettim. Bu bir tesadüf değildir. İstanbul'un ve Diyarbakır'ın kaderi birdir, ortaktır. İstanbul işgal edildiğinde işgal kuvvetleri komutanının mütekebbir ve küstah bir biçimde şehre girdiğini gören ve önüne kara gül yazısını yazan Süleyman Nazif hemşerimizdir. Bir Diyarbakırlıdır. ve bu sebeple Malta'ya sürülmüştür. ve şu anda İstanbul'da İstiklal Şairi Mehmet Akif ile yan yana kucak kucağa yatmaktadır. İşte İstanbul ve Diyarbakır'ın kaderi bu kadar birbirine eşittir, denktir. Dünyanın böylesine bir dönüm noktasında olduğu bir zaman diliminde, bize düşen dünyaya ayağımız bu coğrafyada kalarak bakmaktır. Yegane kurtuluşumuz dünyaya Türkiye'den bakmaktır. Türkiye'de kalarak bakmaktır. Sadece fiziken değil fikren ve ruhen Türkiye'de olmak çok mühimdir. Aksi bizi yabancılaşmaya ve başkalarının adamı olmaya götürür. Bu kadim coğrafyada binlerce yılın yabancısı seslere değil, bu bölgenin sahih çağrısına kulak vermek gerekir. Hiçbir gerekçe bu kadim coğrafyanın sesine kulak tıkamayı meşru ve haklı kılamaz. Kaos çıksın ve bizden bir rol edinelim demenin hiçbir mazereti olamaz. Üstelik bu çıkışsız bir yoldur. Asıl olan İstanbul ile Diyarbakır'ın ahdini, kardeşliğini, yoldaşlığını izlemektir. Türkiye bir büyük birlikteliğin, bir büyük ittifakın neticesidir. O ittifak da Türkiye'yi hem vatan hem de vazife bilenlerin kurduğu bir ittifaktır. Bu ittifak neticesinde yüce gazi meclisimiz kurulmuş, milli mücadele verilmiş ve bugünlere gelinmiştir"diye konuştu.

Vali Münir Karaloğlu ise yaptığı konuşmada Dicle Üniversitesi'nin yarım asırdır gerek öğrenci sayısı ve eğitim kadrosu gerekse ürettiği değerler bakımından Türkiye'nin hedeflerine hizmet eden, Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak en önemli kurumlarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Kadim şehir Diyarbakır'ın tarih boyunca bilim ve ilim insanlarının merkezi olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Sevgili gençler içerisinde bulunduğunuz şehir önemli bir merkez, kadim bir şehir. Ne olur sadece üniversitenin kampüs duvarları içerisinde kalmayın. Şehri tanımaya, şehri keşfetmeye, anlamaya, şehir insanları ile bütünleşmeye de gayret edin. Göreceksiniz ki eğer şehri anlamaya gayret ederseniz, şehir en az üniversiteniz kadar sizin eğitiminize katkı sunacaktır" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır

Münir Karaloğlu, Mustafa Şentop, Diyarbakır, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: 'Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır' - Son Dakika


Son Dakika

Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler 00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu 23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı 23:08 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
Ali Koç 23:00 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti 21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:48 İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri son anda ipten aldı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:08 Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı         
00:14
Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı         
00:04
Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı         
23:31
Başak Demirtaş'a Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi         
23:01
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı         
21:39
Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti         
21:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 00:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: "Darbelerinin ne manaya geldiğini, en iyi bilen yerlerden birisi de Diyarbakır'dır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement