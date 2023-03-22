İYİ Partili Ağıralioğlu sert konuştu: Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum - Son Dakika
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İYİ Partili Ağıralioğlu sert konuştu: Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum

22.03.2023 17:16

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nda adaylık sürecinde yaşananlarla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. TBMM'de kameraların karşısına geçen Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nda adaylık sürecinde yaşananlarla ilgili ateş püskürdü.

"DAYATILAN ADAYA KARŞIYIZ"

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları: "Biz bugün çok önemli bir eşiğe geldik. Milletimizin ihtiyacı böyle olduğu için arz ediyorum. Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız.

"SEÇMENE HAKSIZLIK"

Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi bir geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkit ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

"KURUCUSU OLDUĞUMUZ MASADA PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZIZ"

Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

"HDP'NİN OLDUĞU BİR DENKLEMDE OLMAYIZ"

HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.

"PARTİM ADIMA DEĞİL, KENDİ ADIMA KONUŞUYORUM"

Ben kırmızı çizgilerimi ifade ettim. Benim partim var ama hepsinin üstünde bir devlet var. Hiç kimseyi tanımayız. İYİ Parti'nin siyasi tercihlerini sözcü ve yetkililerine sormalısınız. Ben partim adına değil, kendim adına konuşuyorum. Ben itiraz ediyorum. Dünkü oylamada ben yoktum. Ben şahsi kanaatlerimi açıkladım. PKK'ya müsamaha yok, devlete kasteden hiç kimseye tebessüm yok.

"MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI MÜRACAATINDAN BULUNMADIM"

Ben milletvekili adaylığı müracaatında bulunmadım. Ben bedelini ödeye ödeye geldiğim süreçten sonra bu kürsüdeyim. Memleket millet için mücadelede kararlılıkla yürüyeceğiz.

YORUMLAR (1)
  • Ahmet Ateş: Bizde itiraz ediyoruz herkesin bir alternatifi vardır,daha iyisi gelene kadar sürünmeye devam. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Politika İYİ Partili Ağıralioğlu sert konuştu: Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Ağıralioğlu sert konuştu: Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum - Son Dakika
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