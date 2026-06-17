TBMM'de Emniyet Teşkilatı Düzenlemesi Görüşüldü - Son Dakika
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TBMM'de Emniyet Teşkilatı Düzenlemesi Görüşüldü

TBMM\'de Emniyet Teşkilatı Düzenlemesi Görüşüldü
17.06.2026 00:30
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TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini görüştü.

TBMM Genel Kurulu'nda, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerine görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklif üzerine yapılan görüşmelerin sonucunda teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

'TEKLİF ÜZERİNE ETKİN BİR YASAMA FAALİYETİ VE GEREKLİ İNCELEMELER YAPILMADI

Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Bu teklif 14 farklı kanunu değiştiriyor. Emniyet teşkilatından Orman Kanunu'na, basın özgürlüğünden vergi hukukuna, Merkez Bankası'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kadar birbiriyle hiçbir organik bağı olmayan onlarca konuyu tek bir kanunun içinde değerlendireceğiz. Buna ısrarla, 'Torba kanun' diyorsunuz, ben ise buna, 'Hukuk ve yasama tanımazlığı' diyorum. Teklif esas komisyon olan Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü ve ihdas edilen maddelerle 26 maddeye çıktı. Tali komisyonlardan olan İçişleri Komisyonunda Emniyet teşkilatını ilgilendiren 5 madde neden görüşülmedi? Bir diğer tali komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ilgili diğer maddeler görüşülmedi. Gene etkin bir yasama faaliyeti ve gerekli incelemeler yapılamadan Genel Kurul gündemine getirildi. Bu teklifin gerekçesini okuduğumuzda iktidarın şunu itiraf ettiğini görüyorsunuz. 'Anayasa Mahkemesi kararlarından doğan hukuki boşlukları gideriyoruz.' Peki, bu ne anlama geliyor? İktidar yıllarca Anayasa'ya aykırı kanunlar yaptı, Anayasa Mahkemesi bu kanunları iptal etti, şimdi de o yasa dışı boşlukları yeniden yasal kılıfa büründürmeye çalışıyorsunuz, sonra da 'Reform içeriyor' diyorsunuz; bu, reform değil geçmişteki hukuk hatalarını farklı kelimelerle yeniden üretmekten ibarettir" ifadelerini kullandı.

'POLİSİN GÜNDEMİ İLE İKTİDARIN GÜNDEMİ MAALESEF TAMAMEN FARKLI'

İYİ Parti grubu adına teklif hakkında değerlendirmelerde bulunan Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da teklifin torba yasa usulü ile hazırlanmasını eleştirdi ve şöyle devam etti;

"Kanunun bize göre en önemli başlığı Emniyet teşkilatıyla ilgili olan düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler toplam 5 maddeden oluşuyor. Niye bize göre önemli? Çünkü gerçekten Emniyet mensuplarının ve teşkilatın ciddi beklentileri var. Ancak bu kanunda emniyetle ilgili yapılan düzenlemelere baktığımızda, sahada görev yapan polisimizin gerçek sorunlarına çözüm üreten bir yaklaşım göremiyoruz. Bu yüzden polisimizin gündemi ile iktidarın gündemi maalesef tamamen farklı. Bu kürsüden açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye'de polis teşkilatının temel sorunu ne kadro oranları ne de emniyet müdürü sayısının artıp azalması. Temel sorun; her geçen gün ağırlaşan çalışma koşulları altında ezilen, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden, ailesine vakit ayıramayan ve giderek umutsuzluğa sürüklenen polislerimizin yaşadığı insanlık dramıdır. Bugün polislerimiz 12, 16 saat ve bazen 24 saati aşan görevlerde çalışmaktadır. Resmi çalışma saatleri ile fiili çalışma saatleri arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. Fazla mesai vardır ama fazla mesainin karşılığı maalesef yoktur. Görev vardır ama hakkı teslim edilmemektedir" diye konuştu.

'TEKLİFE KABUL OYU VERECEĞİZ'

Teklifte yer alan maddelere ilişkin konuşan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler gibi biletle girilen tüm yerlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmaması düzenlenmektedir. Devlet ormanları üzerinde bulunması izne tabi tutulanlar arasına devletin engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri dahil edilmektedir. Mahalli idare taşınmazlarının da taksitle satışına imkan sağlanmakta; halihazırda yüzde 3 olarak uygulanan geçici teminatın yüzde 3 ila yüzde 30 arasında belirlenebilmesi imkanı getirilmektedir. İnternet haber sitelerinin vasıf ve ödevlerinin ana çerçevesi belirlenmekte; Basın İlan Kurumunun müeyyide uygulama yetkisi yeniden düzenlenmektedir. Bu düşüncelerle MHP olarak kabul oyu vereceğimiz kanun teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

'RESEN İNCELEME YETKİSİ BASIN İLAN KURUMU'NUN İŞİ DEĞİL'

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, teklifte yer alan birçok maddenin torba yasa usulü ile hazırlanması nedeniyle Anayasa Mahkeme'sinin verdiği iptal kararlarına göre yeniden ele alındığını kaydetti. Oluç, "Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu'nun resen inceleme yetkisini iptal etti. Ancak biz bu kanunla aynı şeyi yapıyoruz. Bu resen inceleme yetkisi Basın İlan Kurumu'nun işi değil. Onun işi var olan pastayı adil bir biçimde medya kuruluşlarına dağıtarak onların yaşamasını sağlamak. Anayasa Mahkemesi bu nedenle resen yetkiyi iptal etti ancak biz şimdi o yetkiyi tekrar veriyoruz. ya basın savcıları var, basılı olan ya da dijital mecrada çeşitli yazılar, haberler ile ilgili gerekli kararları veriyorlar. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, haber özgürlüğünü zaten o savcılar ihlal ediyor. Şimdi bir de Basın İlan Kurumuna resen inceleme yetkisi vererek oradaki bürokratların basın savcılarından önce bu işi yapmasını sağlıyoruz. Neden? Çünkü bunu yapanlar tek sesli bir medya düzeni yaratmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'ENGELLİLERLE İLGİLİ TESİSLERİN YAPILMADIĞI GÖRÜLÜYOR'

Teklifte yer alan maddelerin anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, komisyonlarda teklifin sağlıklı bir biçimde ele alınması gerektiğini söyledi. Akay, "Maddeler üzerinde baktığımız zaman da burada 4'üncü madde var, engelli ve yaşlılara yönelik orman alanlarına rehabilitasyon merkezlerinin yapılmasıyla ilgili. 5 bin 200 engelli tesislerde rahat etmek için bekliyor ancak bu tesislerin yapılmadığı görülüyor. Oman alanlarına bu tesislerin açılmasıyla ilgili şu mazeret etki analizinde belirtilmiş, 'Kamulaştırma yapılacak alanlarda maliyet yüksek olduğu için orman bölgelerinde bu alanların rehabilitasyon merkezlerine, tesislerine açılması ve tahsis edilmesiyle ilgili düzenleme.' Bu, ormanların talan edilmesine yol açabilir. Şimdi, 'Devlet yapacak' deniliyor ama devlet yaptıktan sonra bu tesisleri üçüncü şahıslara, özel sektörlere 49 yıllığına devredebilir. Şimdi, bu konulara da mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Bakın, yaşlı ve engellilerle ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması çok çok önemli. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun gelirlerinin yüzde 5'i yaşlılar ve engelliler için, Yaşlı ve Engelliler Genel Müdürlüğüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında aktarılması gerekiyor. Baktığımız zaman, böyle bir aktarım olmuş mu? Maalesef olmamış" ifadelerini kullandı.

'TEKLİFİMİZ VATANDAŞIN HAYATINA DOĞRUDAN DOKUNAN KAPSAMLI BİR PAKETTİR'

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ise teklifin hayatın farklı alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti;

"Teklifimiz hukuk güvenliğini güçlendiren, Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğini yerine getiren, dijitalleşmeyi destekleyen, kamu yönetimini etkinleştiren, ekonomik hayatı kolaylaştıran, sosyal devlet anlayışını güçlendiren ve vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunan kapsamlı bir pakettir. Şimdi, bugün konuşmalarda çokça torba yasa eleştirileri oldu, 'Torba kanun, torba kanun.' Merkez Bankası Disiplin Yönetmeliği'ni Danıştay iptal etmiş, 'Yönetmelikte olmaz disiplin hükümleri, buradaki cezalar, bunu kanunla yapmanız lazım' demiş. Bir madde, hadi gelin bunu müstakil bir kanun olarak yapalım, kolay değil. Anayasa Mahkemesi Basın İlan Kurumu Yönetmeliği'ni iptal etmiş, o yönetmeliği yeniden hayata geçirmeniz lazım. Hadi gelin, bunu müstakil bir kanun olarak yapalım; mümkün değil. Mesela bir maddeye, orman alanlarında yapılabileceklerle ilgili bir maddeye şu ifadeyi ekliyoruz, 'Engelli bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım merkezleri.' Eklediğimiz sadece bu, zaten yapılabilen bir şeyin içerisine iki tane tanım ekliyoruz; hadi gelin, bunu müstakil kanun olarak yapalım. Çok zor."

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin teklif üzerine yaptığı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Buldan, teklifin tümünü oylamaya açtı. Oylama ile teklifin tümü kabul edildi. Daha sonra Buldan, birleşimi 17 Haziran Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Emniyet Teşkilatı Düzenlemesi Görüşüldü - Son Dakika

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