TBMM'de Gençlik ve Spor Bütçesi Görüşüldü

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, karanlık operasyonların, yalan ve dedikodunun servis ağına dönüşen sosyal medya platformlarının bu haliyle gençler için ciddi riskler ve tehditler içerdiğini belirterek, "Sosyal medya gençlerimizin değer sistemlerini alışık olmadığımız bir yöne doğru değiştirmektedir. Okul ortamında yaşanması muhtemel akran zorbalığına eklenen siber zorbalık, gençlerin sadece yaşıt arkadaşlarından değil, sosyal medyada hiç tanımadığı insanlar tarafından da zarar görmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle, gençliğin benzeri tehditlerden korunması günümüzün önemli bir meselesi haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Spor faaliyetlerinin sadece fiziksel gelişimi hedeflemekle kalmayıp öğrencilerin ve gençlerin sosyal, ruhsal, zihinsel ve ahlaki nitelikler kazanmasını da sağlaması gerektiğini vurgulayan Aksu, "Türk toplumunun her ferdinin özellikle gençliğin beden ve ruh sağlığını geliştirmek için milli bir spor politikası uygulanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Devletin güvenliği ve milletin bekası adına atılmış zorunlu ve gerekli bir adım"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütleriyle olan ilişkisi iddiasıyla görevden alınmasının, devletin güvenliği ve milletin bekası adına atılmış zorunlu ve gerekli bir adım olduğunu ileri sürerek, "Türkiye Cumhuriyeti devleti milletin iradesine saygısızlık eden, terör örgütleriyle işbirliğine devam eden hiçbir odağa tahammül edemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu karar, milletimizin huzuru, birliği ve bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlı duruşun bir yansımasıdır." görüşünü paylaştı.

Gençlik ve spor alanında yapılan yatırımları Türkiye'nin gelecek vizyonunu inşa etmenin en önemli adımları olarak gördüklerini ifade eden Erkan, "AK Parti olarak gençliği yalnızca bir hedef kitle olarak değil ülkemizin yarını, enerjisi ve umudu olarak görüyoruz. Bu bağlamda, gençlerimizi destekleyen, onları kötü alışkanlıklardan koruyan ve spor kültürünü yaygınlaştıran projelere ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

Burs ücretleri konusunda "altın hesabı" tartışması

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, öğrencilere verilecek GSB burs ücretlerine değinerek, "Geçen sene Mecliste lisans öğrencilerine burs müjdesini vermiştiniz ve devamlı 2002 atfı var; '2002'de 45 liraydı, bugün 2.000 liraya geldi.' Bir çeyrek altın hesabı yaptığımız zaman, 2002 yılında 45 lira öğrenci bursu alan bir üniversite öğrencisi gidip kuyumcudan 1,5 çeyrek altın alabiliyormuş yani iki aylığıyla 3 altın alabiliyormuş. Bugün 1,5 çeyrek 7 bin 500 lira yapıyor." diye konuştu.

Bakırlıoğlu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ücretlerinin ne kadar olacağını sordu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Bakırlıoğlu'nun konuşmasına bir düzeltme yapmak istediğini belirterek, "2002'de 100 dolar karşılığında 11,14 gram altın alınıyordu. Sayın Bakırlıoğlu, bugün 100 dolarla 1,51 gram altın alınıyor. Altınla bir kıyaslama yapmak, bizi yanlış bir noktaya götürür." karşılığını verdi.

Erdem, KKTC Dostluk Grubu Başkanı olduğunu ifade ederek, "Sayın Bakanım, oradaki yurt konusu gerçekten çok önemli. Türkiye'de olduğu kadar oradaki öğrencilerimize de daha fazla imkanın verilmesini arzu ediyoruz." dedi.

"Bu Bakanlığın sporu kalmış, gençliği yok"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Bu Bakanlığın sporu kalmış, gençliği yok Sayın Bakanım" diyerek, Türkiye'de artık çocuk yaşa gelmiş bir uyuşturucu bağımlılığı olduğunu, gençlerin işsiz olduğunu ve gençlerin artık bu ülkede yaşamak istemediğini söyledi.

Usta, Gençlik ve Spor Bakanlığının Performans Programına göre bağımlılıkla mücadele programı kapsamında 2023 yılında 93 bin 381 gence eğitim verildiğini, bunun için 4 milyon 836 bin lira ödendiğini, yani bağımlılıkla mücadele konusunda 52 lirayla bir gencin eğitildiğini belirtti.

Usta, "52 liraya, bir çay, bir simit parasına bağımlılıkla mücadele kapsamında bir çocuğu eğitebildiyse 2023 fiyatlarıyla; 2024 fiyatlarıyla da bu 160 liraya geliyor; Bu bakanı Hazine ve Maliye Bakanı yapmak lazım, parayı bu kadar verimli harcayan bakan." diye konuştu.

"KYK yurtlarında öğrencilerden yemek ücreti alınmıyor"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da bir KYK yurdunda dağıtıldığı iddia edilen bir kahvaltı tabağının fotoğrafını göstererek, "Bu çocuklara 50 liraya satılıyor bu kahvaltı. Akşam yemeği 105 liraya satılıyor. Toplam 155 lira para alınıyor. CHP'li belediyeleri örnek alın. Buna bakanlar da dahil. Eğer bu fiyatlara mal ediyorsanız, çok pahalıya mal ediyorsunuz. CHP'li belediyeler ile konuşun size kent lokantalarından yemek servisi yapsın." diye konuştu.

Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, araya girerek KYK yurtlarında öğrencilerden yemek ücreti alınmadığını bildirdi.