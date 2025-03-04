TBMM'de Köy Gelişimi Önerileri Reddi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Köy Gelişimi Önerileri Reddi

TBMM'de Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündemdeki grup önerileri red edildi.

04.03.2025 21:16
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TBMM Genel Kurulunda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Köylerdeki gelişim alanlarının satılması", İYİ Partinin "asgari ücret ve emekli maaşları", DEM Parti'nin "kadınlar" ve CHP'nin "Çayırhan Termik Santrali"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, köy nüfusunun azaldığını, tarım ve hayvancılığın bir sonraki nesle aktarılamadığını, Türkiye'nin gıda üretiminin tehlikede olduğunu söyledi.

Tüm bunların sebebinin, uygulanan tarım, hayvancılık ve köylerle ilgili politikalar olduğunu ileri süren Kılıç, günü kurtarmak adına yapılan yasaların bir süre sonra "elde patladığını" savundu. Kılıç, "Büyükşehir Yasası, işte tam olarak böyle bir yasadır. Bu yasanın köylerimizde, tarım ve hayvancılıkta sebep olduğu tahribat oldukça büyüktür." dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Büyükşehir Yasası'nın 2012 yılında yürürlüğe girdiğini, bu yasanın sadece tabelaları değil, köylünün kaderini de değiştirdiğini kaydetti.

İnsanların bir sabah kalktıklarında köylerinin mahalle olduğunu öğrendiğini ifade eden Öztürk, köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırıldığını, ortak meraların yok edildiğini öne sürdü.

Şimdi de köylerin gelişim alanlarının birer birer ihaleye çıkarıldığını dile getiren Öztürk, "Satış üzerine satış, talan üzerine talan. Mesele sadece mahalleye dönüşen köylerle ilgili de değil. Tüzel kişiliğini koruyan köylerde de TOKİ, Milli Emlak veya belediyeler aracılığıyla çeşitli yöntemlerle toprak satışı yapılmaya devam ediliyor. Tarım arazileri peşkeş çekiliyor. Köylünün toprağı elinden alınıyor." iddiasında bulundu.

"Büyükşehir Yasası'nı hep beraber oturalım, konuşalım"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da köylerin şantiye sahası haline geldiğini söyledi. Köylerde, inşaatlarla, kamulaştırmalarla insanların tarım ve hayvancılık yapmasının engellendiğini ileri süren Şenyaşar, "Köylerin ortak kullanımı olan meraları ellerinden aldınız. Sermaye daha fazla kazansın diye her tarafı talan ettiniz. İnsanlar ne yapsın, nerede yaşasın, nasıl geçinsin?" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da salgın süreci ve Rusya- Ukrayna savaşı sırasında yaşanan gıda sorunlarına dikkati çekti.

Gıda güvenliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aygun, Avrupa Birliği'nin çiftçilere destek projesi açıkladığını anımsattı. Avrupa Birliği'nin çiftçiyi koruduğunu, Türkiye'de ise köylünün arazisinin TOKİ eliyle satıldığını öne süren Aygun, "Bırakın, bu yanlıştan vazgeçin, Büyükşehir Yasası'nı hep beraber oturalım, konuşalım, o arazileri köylüye, gerçek kullanıcısına tahsis edelim." ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Büyükşehir Yasası ile köy tüzel kişiliklerinin kaldırılması ve mahalle statüsüne geçilmesinin vatandaşlara daha etkin hizmet götürmek için yapılan önemli bir reform olduğunu söyledi. Özsoy, bu reformun temel amacının kırsal alanların, altyapı, ulaşım, sağlık gibi hizmetlerden daha fazla yararlanması olduğunu vurguladı.

"Satışa çıkarılan alanlar, tarımsal vasfını kaybetmiş arazilerdir"

Köy gelişim alanlarının tarımı ve hayvancılığı olumsuz etkilediğine yönelik iddiaların olduğunu aktaran Özsoy, şöyle konuştu:

"Köy gelişim alanlarının satışının, tarımı ve hayvancılığı olumsuz etkilediği öne sürülmektedir ancak burada dikkat edilmesi gereken söz konusu arazilerin, kamu yararı doğrultusunda değerlendirilmesi ve verimli şekilde kullanılmasıdır. Satışa çıkarılan alanlar çoğunlukla yerleşim yeri olarak belirlenen, tarımsal vasfını kaybetmiş arazilerdir. Ayrıca hükümetimiz, çiftçilerimizin desteklenmesi için önemli teşvik ve hibeler sunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen projelerle, çiftçilerimize mazot, gübre ve tohum destekleri sağlanmakta, genç çiftçilere yönelik hibe programları uygulanmaktadır. Köylerdeki tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için sulama altyapıları geliştirilmektedir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınma önerisi de kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, 2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporu, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2024 yılı yıllık raporuyla değerlendirilmesi amacıyla komisyona geri gönderildi.

Genel Kurulda daha sonra Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Asgari Ücret, DEM Parti, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Köy Gelişimi Önerileri Reddi - Son Dakika

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