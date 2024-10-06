TBMM'de 'Orta Doğu'daki gelişmeler' gündemi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de 'Orta Doğu'daki gelişmeler' gündemi

TBMM\'de \'Orta Doğu\'daki gelişmeler\' gündemi

TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta Orta Doğu'da yaşanan diplomatik ve askeri gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirecek.

06.10.2024 12:29
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TBMM Genel Kurulu'nda, bu hafta Orta Doğu'da yaşanan diplomatik ve askeri gelişmelere ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendirecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları, salı günü başlayacak. 8 Ekim Salı günü kapalı oturumla toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacaktır' sözleri ile ilgili bilgilendirme yapacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Kapalı oturum sonrasında TBMM Genel Kurulu'nun olağan gündemine, geçen hafta 3 maddesi yasalaşan Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ile devam etmesi bekleniyor. Teklif, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını öngörüyor. Böylece öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi'nce verilecek. Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE 'KADRO' ATAMASI

Kanun teklifinde, 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanmaları da öngörülüyor. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek. Öğretmenlere karşı, görevleri sebebiyle 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarının işlenmesi halinde cezaların yarı oranında artırılması ve hapis cezasının ertelenmemesi de teklif ediliyor. Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanların 'Başöğretmen' unvanı için başvurabilmesi de teklifte yer alıyor. TBMM Genel Kurulu'nda ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 3 üye seçilecek.

RTÜK YETKİLİLERİ SUNUM YAPACAK

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'nda da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkililerinin, dünya genelinde etkisi artan İslamofobi ve Irkçılık ile ilgili milletvekillerine sunum yapması bekleniyor. Ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, alt komisyonların kurulmasıyla ilgili bilgilendirme gündemiyle toplanacak. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra; salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM'de 'Orta Doğu'daki gelişmeler' gündemi - Son Dakika

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