TBMM'de Sağlık Alanında Önemli Düzenlemeler Görüşülecek - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Sağlık Alanında Önemli Düzenlemeler Görüşülecek

TBMM\'de Sağlık Alanında Önemli Düzenlemeler Görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta sağlık hizmetlerini düzenleyen çeşitli yasaların görüşmelerine başlanacak. 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu' ve 'Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, sağlık hizmetlerinin planlanması ve erişimi konusunda önemli yenilikler getirecek.

05.01.2025 13:49  Güncelleme: 13:50
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta sağlık alanında düzenlemeleri de içeren, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

TBMM'de Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurulda, sağlık alanında düzenlemeleri de içeren, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlanacak. Teklifle, sağlık hizmetinin verilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması ve maliyetlerin hesaplanması amacıyla Sağlık Bakanlığı, elde edilen verileri alarak işleyebilecek. Bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen şartlar dışında aktarılamayacak. Toplanan ve işlenen kişisel verilere, ilgili kişilerin kendilerinin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin erişimlerini sağlayacak bir sistem kurulacak.

AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU'NDA DEĞİŞİK

'Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle de yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak. Diğer taraftan aile hekimliği hizmetleri, acil haller hariç, haftada 40 saatten az olmamak kaydıyla bakanlıkça belirlenen standartlar çerçevesinde ilgili aile hekiminin talebi ve hekimliğin bulunduğu il, ilçe veya bulunduğu yerde sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek. Bakanlıkça tarifeleri belirlenen hizmetlerden tahsil edilecek gelirler il sağlık müdürlüklerinin döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaba yatırılacak. Ayrıca, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle; iş kazası, hastalık ve analık hallerinde hesaplara aktarılacak olan günlük kazanç, kaza veya doğumun yapıldığı tarihten itibaren önceki 12 ay baz alınacak.

DEM PARTİ HEYETİ, AK PARTİ GRUBUNU ZİYARET EDECEK

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarını önlemek amacıyla kurulan, 'Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu', çarşamba günü Ankara Üniversitesi'nden akademisyenleri dinleyecek.

Öte yandan, DEM Parti heyeti yarın AK Parti TBMM Grubunu ziyaret edecek. Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek. Heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı, parti genel merkezlerinde ziyaret edecek. Heyet, salı günü ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezlerinde bir araya gelecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulanan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri gündemdeki konuları ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Türkiye, Son Dakika

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