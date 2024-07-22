Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı - Son Dakika
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Politika

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifinin 5. maddesinde yer alan "ötanazi" ibaresi, AK Parti Grubu'nun sunduğu önergenin kabul edilmesiyle metinden çıkarıldı. Bunun yerine "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'uncu Maddesi'nin 3'üncü Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır" ifadesi metne eklendi.

22.07.2024 23:25
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Başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa tasarısında çok önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede tartışmalara neden olan tasarıdan "ötanazi" kelimesi çıkarıldı.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sürüyor.

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede 'ötanazi' kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı

"ÖTANAZİ" İBARESİ TASARIDAN ÇIKARILDI

Görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan "ötanazi" ibaresi metinden çıkarıldı. Kanun teklifinin 13'ncü maddesinin birinci fıkrasından önce gelmek üzere, 'Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibareleri eklendi.

Atıf yapılan kanun ise şöyle: "Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede 'ötanazi' kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı

DERNEK TEMSİLCİLERİ VE HUKUKÇULARIN TOPLANTIYA ALINMASI İSTENDİ

Öte yandan görüşmenin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda gerginlik çıktı. Muhalefet milletvekilleri, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri ile bazı hukukçuların toplantıya alınmasını talep etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Özellikle Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı, Veterinerler Birliği ve bazı gazeteciler içeri alınmıyor. Yani Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı'nın burada olmasının hiçbir sıkıntısı yok. Bir şey daha söylemek isterim; Meclis geleneklerinde komisyondaki görüşmelerin televizyonda yayınlanması gibi bir şey yok; ancak 4 milyon hayvanın katledileceği bir yasayı görüşmek de yok. O yüzden çok hassas bir konu bu ve sizlerin biraz daha hassasiyet göstermenizi diliyorum. Özellikle bazı büyük gazetelerin temsilcileri, Barolar Birliğinin Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı ve Veterinerler Birliği Başkanı'nın buraya alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın talebi üzerine veteriner hekimleri temsilen bir veterinerin toplantıya alındığını belirterek, "Maddelere geçtik ve şu anda kanun teklifinin maddelerini görüşüyoruz. Geneli üzerindeki görüşmelerde bu sözünü etmiş olduğunuz bütün STK'ların, odaların veyahut baroların bunların konuşmalarını sağladık. Buna birlikte karar verdik ve yaptık. Sizden istirhamım bizim yol almamız gerekir." dedi.

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede 'ötanazi' kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı

"TELEVİZYONDAN YAYINLANSIN" TALEBİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Muhalefet milletvekillerinin komisyon görüşmesinin salon dışında bulunan televizyonda yayınlanması talebinin reddedilmesi üzerine tartışma çıktı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Herkes bu yasayı takip etmek istiyor. Bu bir lütuf değil sayın başkan, demokratik teamülü uygulamanızı istiyoruz. Bu yasa toplumu yakından ilgilendiren bir yasa, günlerdir kamuoyunda tartışılıyor. Burada hayvan hakları savunucuları var, ilgili barolar var, avukat arkadaşlar var. Televizyon sorunu varsa ben odamdaki televizyonu indirebilirim. Bir televizyon temin edilebilir, Meclisimizin herhalde imkanları bu kadar sınırlı değildir. Şimdi mikrofon bozulunca yapılmayacak mı? Televizyon bozulmuş yapılmıyor. Orada insanlar buradaki komisyon görüşmelerini izlerlerse bu sizin açınızdan da, bu komisyonun açısından da, halk açısından da daha faydalı olur." diye konuştu.

DIŞARIDAN SLOGANLAR YÜKSELDİ

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, tartışmalar arasında kanun teklifinin 4'üncü maddesini okuttu. Muhalefet milletvekilleri masalara vurarak protestoda bulundu. Tartışmaların sürmesi üzerine Vahit Kirişci, toplantının televizyonda yayınlanmayacağını ifade etti. Bir vekilin, 'Yalan söylüyorsunuz' demesi üzerine Kirişci, "Ben yalan söylemem, yalan söyleyen sizin gibilerdir. Siz yalan söylüyorsunuz, ben söylemiyorum" dedi. Kirişci, tartışmaların sürmesi üzerine toplantıya 5 dakika ara verdi. Öte yandan toplantıya alınmayan hayvanseverler de dışarıda 'Direne direne kazanacağız', 'Yasayı geri çek' sloganları atarak tepki gösterdi. Aranın ardından komisyon yeniden toplanarak, teklifi görüşmeye devam etti.

Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede 'ötanazi' kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
Kaynak: İHA

AK Parti, AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede 'ötanazi' kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu: Kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, silahlanma ve şiddet eylemleri, hırsızlık gasp sorunları giderildi. Memleket huzur doldu. Tek problem sokak hayvanları. 12 7 Yanıtla
    Beyler Beyi: Fasulye konuştu yine… 1 3 Bu Kim: sokak hayvanlarini sözde koruyanlar neden ev çocuklarini yada insanlari korumuyorlar nedense her zaman hakli hayvanlar oluyor onlarin gözünde ayiptir günahtir ilk önce insan sonra hayvan bizde başka çare olmasini istiyoruz ama zaten ekonomik kriz var üstelik bu hayvanlarin masrafida üzerine eklenirse gitdikçe zorlaşir 0 1 Mert Pktkn: Ümmetin Efendisi karşımıza dikilse yüzümüze tükürecek, işte öyle bir müslümanız. 1 0 Mert Pktkn: Ben de, nerede kaldı bu beyler beyi sırığı diyordum… 0 1 ferhat eser: mama lobisi sözcüsü ender kervancıoğlu 1 0

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