TBMM'de Tarım Önerileri Reddedildi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "gıda ürünleri", İYİ Partinin "Mersin çiftçisinin sorunları", DEM Parti'nin "maden özelleştirmeleri" ve CHP'nin "pamuk üreticileri" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye'nin son zamanlarda tarım karnesinin iyi olmadığı, gıda güvensizliği noktasında üst sıralarda yer aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Ün, Türkiye'den ihraç edilen tarım ürünlerinin bazılarının zehirli madde içerdiği gerekçesiyle geri gönderildiği belirterek, "Elbette, hiçbir ihracatçı gönderdiği ürünün geri gönderilmesini istemez. Bu durum hem ülkemiz açısından hem de üretici açısından prestij ve mali kayıptır." dedi.

Sema Silkin Ün, tarım ürünlerindeki pestisit kullanımına ilişkin verilerin açıklanmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin, üreticilerin ve besicilerin ürettiğinden para kazanamadığını öne sürerek, vatandaşın pahalı ürün aldığını ve gıda da sorunların her geçen gün arttığını söyledi.

Tarımda eğitimin yetersizliği, fazla ilaç kullanımı, yanlış su tüketimi ve sahte gübrenin alanda olmasının problemleri artırdığını ifade eden Gürer, "Bu durumda yurt dışına gönderilen ürünlerin bir bölümünün geri iade edildiğinde yaşanan sorunlar gözler önüne seriliyor. Yediğimizin içtiğimizin değerlendirilmesini yalnızca bir Bakanlık üzerinden değil belediyeler üzerinden de sağlayacak laboratuvarların açılmasına yol vermeliyiz. Sistemin yeniden denetlenebilir bir noktaya taşınmasında yarar var." dedi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, iklim değişikliğinin gıda kaynaklarını da etkilediğini belirterek, "Bu şekilde gıda sistemlerine yönelik maliyetler artarken gıda kaynaklarına erişim zorlaşmakta, zedelenen gıda güvenliği günümüzün en önemli imtihanlarındandır." dedi.

Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimin herkes için bir hak olduğunu vurgulayan Diktaş, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin geçen yıl 1,3 milyon denetim gerçekleştirdiğini, bu yıl ekim ayı itibarıyla da 940 bin denetimde 16 bin uygunsuzluk tespit edildiği bilgisini verdi.

Diktaş, gıda mevzuatı açısından Avrupa Birliği'nden daha katı uygulamaların bulunduğunu belirtti.

İYİ Partinin grup önerisi üzerine konuşan Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin'in dış ticaretteki başarısını tarımsal alandaki katma değerine borçlu olduğunu söyledi.

Kocamaz, ürün planlaması konusunda eksiklerin olduğunu ifade ederek, "Tarımsal ürünlere uygulanan yurt dışı kotalar tamamen kaldırılmalıdır. Kota uygulamalarında kaybettiğimiz dış pazarları yeniden kazanabilmemiz maalesef mümkün olamıyor. Ayrıca ihracatçıya verilen primlerin üreticiye hiçbir faydası olmamaktadır." dedi.

Yaşanan verim kayıplarının ve maliyetlerin altındaki satışların telafi edilmesi amacıyla çiftçilere düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmesi gerektiğini belirten Kocamaz, "Sübvansiyonlu kredilerin limiti artırılmalıdır. Böylece az da olsa çiftçilerimizin üretimden kopmasını önlemiş olabiliriz." dedi.

DEM Parti'nin grup önerisi adına söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kürsüye elinde baretle çıktı.

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi ihalesinin iptalini isteyen Akdoğan, "İşçilerimizin yanındayız, madencilerimizin yanındayız. Bugün Ankara'ya yürüyorlar. Bu ihale tarihinin ertelenmesi yetmez, bu ihale tamamen iptal edilmelidir, bu ihaleyi almak isteyen firmaları buradan uyarıyoruz." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de "Çayırhan Termik Santralinin yüksek yatırım ihtiyacı bulunan bir santral olup, kamuya yük getirecek yatırımların özelleştirme yoluyla özel sektör tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır." dedi.

Çayırhan Termik Santrali'nin varlık satışı, maden sahalarının ise işletme hakkı devri yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla ihale ilanına çıkıldığını belirten Mete, "Maden sahalarının satışı gibi bir husus asla ihalenin konusu değildir. Madenler, işletme hakkı süresi sonunda kamuya geri dönecektir." ifadesini kullandı.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da pamuk hasadının geçen ay itibarıyla tamamlandığını anımsattı.

Tezcan, şöyle konuştu:

"Normalde olması gereken nedir? Hasat mevsiminden sonra pamuk üreticisinin yüzünün gülmesidir. Bugün artık pamuk üreticisi de mısır üreticisi de buğday üreticisi de hepsi için de ne yazık ki hasat şenliğini yaşama hayal oldu. Böyle giderse pamuk eken çiftçi bulamayacaksınız, Aydın'da tarlaya adım atan çiftçi bulamayacaksınız. Türkiye'de tarımsal üretim yapacak kimseyi bulamayacaksınız."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.???????