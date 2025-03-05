TBMM'de Yangın ve Tarım Sorunları Gündemdi

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İlk sözü alan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulduğunu anımsattı.

Komisyonun, titizlikle çalıştığını belirten Işıkver, "78 kişinin hayatını kaybettiği bu olayda hiçbir şahsın, kurum veya kuruluşun sorumsuz olduğunu iddia edemeyeceği muhakkaktır. 'Ben sorumsuzum, başkası sorumlu, öbür kurum veya kuruluş daha fazla sorumlu' diyerek de bu işin içerisinden çıkma şansımız bulunmamaktadır." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise seçim bölgesindeki sorunları anlattı.

Öztürkmen, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği kredilerin faiz oranlarının yüksek olduğunu, bu nedenle bölgede tarımın yapılamaz hale geldiğini kaydetti.

Gaziantep'te esnafın da sorunlar yaşadığını aktaran Öztürkmen, esnaf ve sanatkarların prim borçlarının yapılandırılmasını istedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ise kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıkların zararlarına dikkati çekerek, bütün ülkelerin, toplumlarını tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadele ederek, gençliği bu tehlikenin pençesinden kurtarmak için tedbirler aldığını ifade etti.

Türkiye'de de bu mücadelenin verildiğini dile getiren Yaz, "Fakat bütün mücadelelere rağmen tehlikenin önüne geçilememektedir. Her gün haberlerde kumar, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar yüzünden yıkılan yuvaları, ölümle biten felaketleri, trafik kazalarını, uyuşturucunun pençesinde can veren gençlerimizin acılı haberlerini duymaktayız." diye konuştu.

Yaz, bu tür zararlı alışkanlıklara karşı gerekirse daha ağır cezaların çıkarılması gerektiğini belirtti.