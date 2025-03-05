TBMM'de Yangın ve Tarım Sorunları Gündemdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Yangın ve Tarım Sorunları Gündemdi

TBMM'de Elazığ'daki otel yangını ve tarımda kredi sorunları ele alındı. Uyuşturucu ve kumar tehlikesi vurgulandı.

05.03.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İlk sözü alan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulduğunu anımsattı.

Komisyonun, titizlikle çalıştığını belirten Işıkver, "78 kişinin hayatını kaybettiği bu olayda hiçbir şahsın, kurum veya kuruluşun sorumsuz olduğunu iddia edemeyeceği muhakkaktır. 'Ben sorumsuzum, başkası sorumlu, öbür kurum veya kuruluş daha fazla sorumlu' diyerek de bu işin içerisinden çıkma şansımız bulunmamaktadır." dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ise seçim bölgesindeki sorunları anlattı.

Öztürkmen, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin verdiği kredilerin faiz oranlarının yüksek olduğunu, bu nedenle bölgede tarımın yapılamaz hale geldiğini kaydetti.

Gaziantep'te esnafın da sorunlar yaşadığını aktaran Öztürkmen, esnaf ve sanatkarların prim borçlarının yapılandırılmasını istedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ise kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıkların zararlarına dikkati çekerek, bütün ülkelerin, toplumlarını tehdit eden zararlı alışkanlıklarla mücadele ederek, gençliği bu tehlikenin pençesinden kurtarmak için tedbirler aldığını ifade etti.

Türkiye'de de bu mücadelenin verildiğini dile getiren Yaz, "Fakat bütün mücadelelere rağmen tehlikenin önüne geçilememektedir. Her gün haberlerde kumar, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar yüzünden yıkılan yuvaları, ölümle biten felaketleri, trafik kazalarını, uyuşturucunun pençesinde can veren gençlerimizin acılı haberlerini duymaktayız." diye konuştu.

Yaz, bu tür zararlı alışkanlıklara karşı gerekirse daha ağır cezaların çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Mehmet Sait Yaz, Hasan Öztürkmen, Kayak Merkezi, Semih Işıkver, Bekir Bozdağ, Kartalkaya, AK Parti, Politika, Ekonomi, Elazığ, Tarım, Bolu, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Yangın ve Tarım Sorunları Gündemdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:50 PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın PKK elebaşı Mustafa Karasu: Silahlı mücadeleyi sonlandıracağız, kimsenin tereddüdü olmasın
23:32 Skandal iddia Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı Skandal iddia! Kaburgası ve kafasına vurduğu öğrenciyi sıraya fırlattı
23:27 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
23:12 Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız Serdal Adalı: Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız
22:50 Trump’tan Kanada’ya yeni gümrük vergisi tehdidi Trump'tan Kanada'ya yeni gümrük vergisi tehdidi
22:48 Serdal Adalı’dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim Serdal Adalı'dan Hasan Arat hakkında infial yaratacak iddialar: Ben olsam intihar ederdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 18:53:44. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Yangın ve Tarım Sorunları Gündemdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.