Meclis\'te \'açık mikrofon\' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu'nun bugün saat 11.00'de toplanacağı geçen hafta komisyon üyesi vekillere ve basına duyuruldu. Ancak, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşmelerinin saat 05.15'te tamamlanması, komisyon toplantısının aksamasına yol açtı.

SİTEMİ AÇIK KALAN MİKROFONLARA YANSIDI

Toplantı saatinde yerini alan Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, toplantı yeter sayısının oluşmadığını görünce komisyon üyesi vekilleri tek tek telefonla aramaya başladı. Bu sırada mikrofonların açık olduğunu fark etmeyen Yayman'ın telefon görüşmeleri ve katılamayan milletvekillerine sitemi mikrofonlara yansıdı.

"YAKINDAYSAN GEL, SONRA YİNE ÇIKARSIN…"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı arayan Yayman, yanında oturan başkan yardımcısı Nazım Elmas ve görevli memura "Tuncay Özkan geliyormuş" diye bilgi verdi. Daha sonra Komisyon Üyesi AK Partili Muammer Avcı'yı arayan Yayman, "Muammer Abi, komisyon yeter sayısını bulamadık geç kapanınca. Yakındaysan gel, sonra yine çıkarsın… Tamam abi bekliyoruz" dedi. Yanındakilere görüşmesini "Muammer Avcı 20 dakikaya gelirim diyor" şeklinde aktaran Yayman, "Tuncan Özkan geliyor, Muammer Avcı… Bir kişi daha lazım… Hem Komisyon toplanalım diyoruz hem de sayı bulamıyoruz" diye söylendi.

"ABLA BİR GEL DE SAYIYI BULUP ŞEY EDELİM"

Yanında oturan Komisyon görevlisi memurun "Genel Kurul'un sabah beklenmeyen bir saatte bitmesi biraz arıza durum oldu" sözleri üzerine Yayman, "Tamam da ne yapacağız yani? 11.00 iyi bir saat" diye konuştu. Bu sırada yine telefonla bir üyeyi arayan Yayman, "Başkanım. Abla bir gel de sayıyı bulup şey edelim. Sonra çıkarsın" ifadelerini kullandı. Telefonu kapattıktan sonra rahatlayan Yayman, "Evet iyi… Bulduk sayıyı" dedi.

"DAVET ETSELER GİTMEYELİM, DAVET ETMESELER KÜSELİM…"

Daha sonra Komisyon Başkan Yardımcısı Nazım Elmas'a doğru eğilen Yayman, "Efendim, arkadaşlar sürekli 'Toplanalım, komisyon şunu yapsın, bunu yapsın…' Sonra toplantı yeter sayısını bulamıyoruz. Bu siyasetin de algoritması çok tuhaf. Davet etseler gitmeyelim, davet etmeseler küselim…Ondan sonra, o gelmiyor, bu gelmiyor yani…" şeklinde sitem etti.

"EFENDİM NE YAPAYIM YANİ"

Komisyon Başkanvekili Nazım Elmas'ın, Genel Kurul birleşiminin saat 05.15'te sona erdiğini hatırlatması üzerine Hüseyin Yayman, "Efendim ne yapayım yani. Hepimiz aynı şekilde…" diye söylendi. Komisyon Başkanı Yayman daha sonra toplantı salonundaki üyelere dönerek "5 dakikanızı rica edeceğiz arkadaşlar. Toplantıya başlıyoruz. Vekillerimiz, geç bittiği için Meclis… Zaten toplantıyı açmadım…" ifadelerini kullandı. Bu sırada çalan telefonunu açan Yayman "Başkanım, bekliyoruz efendim. Tamam tamam bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Komisyon toplantısı gecikmeyle başladı.

DAHA ÖNCE DE BİR BAŞKA KOMİSYONDA DA "MİKROFON KAZASI" YAŞANMIŞTI

TBMM'de bir mikrofon kazası da yaklaşık bir ay önce Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu toplantısında yaşanmıştı. Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ile Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasındaki dikkat çeken bir diyalog mikrofonlara yansımıştı. Mikrofonların açık olduğunu fark etmeyen Aydoğdu, Katırcıoğlu'na eğilerek, "Çok yanlış yaptı Bakan Hanım. Şimdi de Bakan'ı çağırmış" ifadelerini kullanmış, Katırcıoğlu'nun "Öyle şey olur mu ya" diye karşılık verdiği anlar kameralara ve açık mikrofonlara yansımıştı.