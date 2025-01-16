Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti - Son Dakika
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Politika

Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında 'açık mikrofon kazası' meydana geldi. Saat 11.00'de başlaması planlanan toplantıda yeter sayı sağlamakta zorlanan Komisyon Başkan Hüseyin Yayman, milletvekillerini telefonla tek tek arayıp toplantıya çağırdı. Yayman'ın bu süreçteki sitemleri açık kalan mikrofonlara yansıdı.

16.01.2025 18:46
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu'nun bugün saat 11.00'de toplanacağı geçen hafta komisyon üyesi vekillere ve basına duyuruldu. Ancak, TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi görüşmelerinin saat 05.15'te tamamlanması, komisyon toplantısının aksamasına yol açtı.

SİTEMİ AÇIK KALAN MİKROFONLARA YANSIDI

Toplantı saatinde yerini alan Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, toplantı yeter sayısının oluşmadığını görünce komisyon üyesi vekilleri tek tek telefonla aramaya başladı. Bu sırada mikrofonların açık olduğunu fark etmeyen Yayman'ın telefon görüşmeleri ve katılamayan milletvekillerine sitemi mikrofonlara yansıdı.

"YAKINDAYSAN GEL, SONRA YİNE ÇIKARSIN…"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı arayan Yayman, yanında oturan başkan yardımcısı Nazım Elmas ve görevli memura "Tuncay Özkan geliyormuş" diye bilgi verdi. Daha sonra Komisyon Üyesi AK Partili Muammer Avcı'yı arayan Yayman, "Muammer Abi, komisyon yeter sayısını bulamadık geç kapanınca. Yakındaysan gel, sonra yine çıkarsın… Tamam abi bekliyoruz" dedi. Yanındakilere görüşmesini "Muammer Avcı 20 dakikaya gelirim diyor" şeklinde aktaran Yayman, "Tuncan Özkan geliyor, Muammer Avcı… Bir kişi daha lazım… Hem Komisyon toplanalım diyoruz hem de sayı bulamıyoruz" diye söylendi.

"ABLA BİR GEL DE SAYIYI BULUP ŞEY EDELİM"

Yanında oturan Komisyon görevlisi memurun "Genel Kurul'un sabah beklenmeyen bir saatte bitmesi biraz arıza durum oldu" sözleri üzerine Yayman, "Tamam da ne yapacağız yani? 11.00 iyi bir saat" diye konuştu. Bu sırada yine telefonla bir üyeyi arayan Yayman, "Başkanım. Abla bir gel de sayıyı bulup şey edelim. Sonra çıkarsın" ifadelerini kullandı. Telefonu kapattıktan sonra rahatlayan Yayman, "Evet iyi… Bulduk sayıyı" dedi.

"DAVET ETSELER GİTMEYELİM, DAVET ETMESELER KÜSELİM…"

Daha sonra Komisyon Başkan Yardımcısı Nazım Elmas'a doğru eğilen Yayman, "Efendim, arkadaşlar sürekli 'Toplanalım, komisyon şunu yapsın, bunu yapsın…' Sonra toplantı yeter sayısını bulamıyoruz. Bu siyasetin de algoritması çok tuhaf. Davet etseler gitmeyelim, davet etmeseler küselim…Ondan sonra, o gelmiyor, bu gelmiyor yani…" şeklinde sitem etti.

"EFENDİM NE YAPAYIM YANİ"

Komisyon Başkanvekili Nazım Elmas'ın, Genel Kurul birleşiminin saat 05.15'te sona erdiğini hatırlatması üzerine Hüseyin Yayman, "Efendim ne yapayım yani. Hepimiz aynı şekilde…" diye söylendi. Komisyon Başkanı Yayman daha sonra toplantı salonundaki üyelere dönerek "5 dakikanızı rica edeceğiz arkadaşlar. Toplantıya başlıyoruz. Vekillerimiz, geç bittiği için Meclis… Zaten toplantıyı açmadım…" ifadelerini kullandı. Bu sırada çalan telefonunu açan Yayman "Başkanım, bekliyoruz efendim. Tamam tamam bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Komisyon toplantısı gecikmeyle başladı.

DAHA ÖNCE DE BİR BAŞKA KOMİSYONDA DA "MİKROFON KAZASI" YAŞANMIŞTI

TBMM'de bir mikrofon kazası da yaklaşık bir ay önce Çocuğa Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu toplantısında yaşanmıştı. Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ile Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu arasındaki dikkat çeken bir diyalog mikrofonlara yansımıştı. Mikrofonların açık olduğunu fark etmeyen Aydoğdu, Katırcıoğlu'na eğilerek, "Çok yanlış yaptı Bakan Hanım. Şimdi de Bakan'ı çağırmış" ifadelerini kullanmış, Katırcıoğlu'nun "Öyle şey olur mu ya" diye karşılık verdiği anlar kameralara ve açık mikrofonlara yansımıştı.

Meclis\'te \'açık mikrofon\' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti
Kaynak: ANKA

Hüseyin Yayman, Teknoloji, Politika, AK Parti, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • erhan öndemir:
    Ye kürküm yeee 33 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "MV maaşlarına zam var gelirmisiniz " deseniz anında gelirler. 21 0 Yanıtla
  • hilmi Ergin:
    eeee niye vekiller görevinin başında değil bunları denetleyen yokmu meclis toplanacaksa saati bellidir süresi bellidir. Yan gel osman yan gelll... ben düşünmüyorum millete vekillilk yaptıklarını ...bana meclis hep ezelden beri yiyicilerin toplanma kampı gibi gelmiştir. 16 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    ne kadar zor işleri iki telefon Allah adamcağızin çektiği çileye bak 11 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bilerek olmasın 10 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    akp avaneleri boş beleş adamlar 7 1 Yanıtla
    Orhan kaya:
    tuncay özkan akp millet vekilimi 0 0
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bekle babam bekle motorin olmuş 50 tl 5 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    bi gözük sonra çıkar gidersin ay sonu maaşı alırsın. 4 0 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    İçinde vatan aşkı olmayan Milletvekili olmasın. Maaş verilmesin. Vatanı için can verecek kişinin parayla işi olmaz 2 0 Yanıtla
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