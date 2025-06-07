TBMM Dilekçe Komisyonu'na 19 Bin Başvuru - Son Dakika
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Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu'na 19 Bin Başvuru

07.06.2025 11:10
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Dilekçe Komisyonu'na erkeklere KADES ve aralıklı oruç talepleriyle 19 bin başvuru yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonuna, Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nin ilk devresinde gelen başvurular arasında KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması ve aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılması talepleri dikkati çekti.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Yasama Dönemi'nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023 ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında 19 bin 531 başvuru yapıldı.

Başvuru sayısı, geçen döneme göre yüzde 63 oranında artarak 19 bin 531 oldu. En çok başvuru çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ve çevre yönetimiyle ilgili olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapılan başvurular başı çekti.

Komisyona gelen günlük ortalama dilekçe sayısı bir önceki Yasama Dönemi'ne göre yüzde 63 artışla 26 olarak gerçekleşti.

Dilekçe Komisyonuna gelen başvuruların ilk sırasında yaklaşık 4 bin 192 dilekçeyle "çalışma hayatı ve emeklilik" yer aldı. İkinci sırada 3 bin 80 başvuruyla adalet hizmetleriyle ilgili konular, üçüncü sırada 2 bin dilekçeyle çevre yönetimine ilişkin konular bulunuyor.

Komisyona söz konusu dönemde en çok başvuru İstanbul'dan yapıldı. 4 bin 272 kişi ya da kurumun komisyona başvurduğu İstanbul'u, 2 bin 211 dilekçeyle Ankara, 1134 dilekçeyle İzmir takip ediyor. Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Kayseri, Adana ve Mersin gibi büyükşehirler de en çok başvuru yapılan diğer iller olarak listede yer aldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 9 bin 406 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

İlginç talepler

Komisyona gelen dilekçelerde ilginç talepler de yer aldı.

Bir vatandaş, tütün ve tütün ürünleri kullanan kamu personelinin, kullanmayanlara göre daha uzun mesai yapmasını talep ederken, bir kişi de gürültü yapan apartman sakinlerinin mahkeme veya icra yoluyla evlerinden tahliye edilmelerini istedi.

Komisyona başvuran başka bir kişi ise aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılmasını talep etti.

Komisyona gelen ilginç veya dikkat çeken dilekçelerden bazıları şöyle:

"Yunus parklarının kapatılarak yunusların denize bırakılması, emeklilik sonrası eğitim seviyesini yükselten emeklilerin maaşlarının yeni duruma uyarlanması, trafik cezalarının araçların bedeli üzerinden belirlenmesi, 19 Kasım'ın 'Dünya Erkekler Günü' olarak kutlanması, kadınların zorunlu askerlik hizmeti yerine geçecek zorunlu kamu hizmetinde bulunmaları, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılmaları, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 5 yıl süreyle piknik yapılması ve mangal yakılmasının yasaklanması, senet düzenlemesinin kaldırılması, vegan hükümlülerin beslenme taleplerinin idare tarafından karşılanması, KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması, suç mağdurlarına intikam hakkı tanınması."

Bir vatandaş ise kendisinin alkollü içeceklere erişiminin engellenmesini talep etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, KADES, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Dilekçe Komisyonu'na 19 Bin Başvuru - Son Dakika

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