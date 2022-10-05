TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması: Hava olumlu - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması: Hava olumlu

05.10.2022 11:20
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması: Hava olumlu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması: Hava olumluABD'de F-16 alımı konusunda temaslarda bulunan AK Parti heyetinde yer alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Hava olumlu ama süreç gereken durum var. Yönetim açısından olumsuzluk gözükmüyor" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması: Hava olumlu

ABD'de F-16 alımı konusunda temaslarda bulunan AK Parti heyetinde yer alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Hava olumlu ama süreç gereken durum var. Yönetim açısından olumsuzluk gözükmüyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığında; TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'den oluşan AK Parti heyeti, ABD'de Türkiye'ye F-16 satılması konusunda temaslarda bulundu. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 3 gün süren ABD ziyaretine ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Kılıç, NATO'nun en büyük 2'nci ordusu ve bugüne kadar tüm uluslararası faaliyetlerinde görev almış ülkenin temsilcileri olarak orada bulunduklarını söyledi. Kılıç, görüşmelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) NATO'nun parçası olarak caydırıcılık unsurunun en üst seviyede olması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını gördüklerini söyledi.

'OLUMLU HAVAYLA KARŞILAŞTIK'Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Türkiye'nin F-16 almasına ilişkin hem yönetimin hem de kongre tarafının yaklaşım açısı olduğunu belirterek, "Belirli anlaşmaların yapılabilmesi için kongre onayı gerekiyor. Bu çerçevede işi doğrudan anlatmak, temasları doğrudan yüz yüze yapmak için biz de heyet olarak oradaydık. Görüşmelerimizde genel anlamda olumlu bir havayla karşılaştık. Yaptığımız fikir alışverişlerinde bizim ortaya koymuş olduğumuz birçok konunun kabul gördüğü, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu çabaların; bu Montrö Anlaşması'nın hayata geçirilmesi ve boğazların kapatılmasından tutun da tahıl koridorundaki ulaştığımız başarının da takdir edildiğini görme fırsatımız oldu. Seçilmiş milletvekili ve seçilmiş siyasiler olarak onların da bazı farklı düşünceleri olabiliyor ama burada özellikle senato kanadının ve temsilciler meclisi kanadının dış işleri komisyonları nezdindeki çalışmalarda bizim bazı kabul etmediğimiz ve bu anlamda devlet yetkililerimizin yaptığı açıklamalardan da malum; kabul etmeyeceğimiz şartlar ortaya koymaya çalışma yönünde birtakım çalışmalar var satışla ilgili olarak" dedi.'YÖNETİM AÇISINDAN OLUMSUZLUK GÖZÜKMÜYOR'Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD'nin iç siyasetinde yapılan birtakım yanlış iç değerlendirmelerin olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Burada bazı isimler ön plana çıkıyor. Hepimizin artık malumu olduğu ABD Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez'in olumsuz anlamda bir çabası var ama ben bunun pek başarılı olabileceği kanaatinde değilim. Kendi şahsi değerlendirmem olarak; fikir ayrılıklarımız var bazı başlıklarda ama bu noktada, 'Sizin ciddi bir NATO müttefiki olarak ve bölgedeki en kuvvetli ülke olarak desteklenmeniz gerektiğiniz konusunda hemfikiriz' diye bir düşünceyi ben şahsen aldım. Bu bir süreçtir. ABD'de bir de seçim var. Kongrenin 3'te 1'i yenilenecek. Bu anlamda bir süreç yaşanacak ve bunun bir geçmesi gerektiğini düşünüyoruz dolayısıyla hava olumlu ama süreç gereken bir durum var. Yönetim açısından bir olumsuzluk gözükmüyor" diye konuştu.'YUNANİSTAN'IN HUKUKA AYKIRI KULLANDIĞINI DİLE GETİRDİK'Kılıç, ABD'deki görüşmelerinde, Türkiye'nin NATO müttefiklerinden Yunanistan'ın son dönemdeki yanlış hareketlerini ilettiklerini belirterek "Bazı NATO müttefiki olan ve dost olması gereken ülkelerin ki burada Yunanistan başı çekmekle beraber maalesef yanlış bir tutum içerisindeler. Biz bunları orada da dile getirdik. Açıkçası heyetimizin görüşmelerinin içerisinde bir NATO müttefiki ülkenin de hem de Türkiye'ye komşu ülkenin, uluslararası kamuoyunun ortaya koymuş olduğu çekincelerin giderilmesi noktasında hareket etmesi gerektiğini dile getirdik. Yine ABD'nin de bu anlamda birtakım teçhizatları sağladığı Yunanistan'ın bunları yanlış yerlerde ve hukuka aykırı bir şekilde kullandığı yönünde konuları açık açık dile getirdik" dedi.'ALMAN FEDERAL MECLİS BAŞKAN VEKİLİNİN SÖZLERİ KABUL EDİLEMEZ'TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Alman Federal Meclis Başkan Vekili Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili ise "Sayın Kubicki'nin bu noktada seçim çalışmaları içerisinde olduğunu anladığımız bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hakaretamiz sözlerinin asla kabul edilemez olduğunu zaten en üst seviyede dile getirdik. Bunu beyan ettik. Bir özür gerektiğinin hatta bu noktada Almanya Federal Meclisi başkan vekili olarak bu sözleri etmesinden dolayı istifa etmesi gerektiği düşüncesinde olduğumuzu muhataplarımıza ilettik. Şunu görüyorum ki Almanya siyasetinde birçok siyasi Kubicki'nin bu sözlerine sahip çıkmıyor ve bu noktada onun yanlış içerisinde olduğunu görüyorlar" dedi.

Kılıç, Rusya ve Ukrayna arasındaki Türkiye'nin ara bulucu rolünün önemine vurgu yaparak, "Bizim Türkiye olarak diplomatik çalışmalarımızda ve özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta bulunduğu esnada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yoğun bir diplomasi trafiği oldu. New York'a geçmeden önce yapılan Şanghay toplantısında da birçok görüşmesi oldu ve bu anlamda ateşkesin sağlanması ve itilaflı konuların diplomasi masasında çözülmesi yönünde çağrılar devam etmekte. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın savaşın tarafı olan hem iki ülkenin liderleriyle hem heyetleriyle rahat görüşebiliyor olması ve sözünün de ortada olmasıyla beraber tahıl koridorunu açabilme imkanımız oldu" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması: Hava olumlu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması: Hava olumlu - Son Dakika
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