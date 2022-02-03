TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, kimliği belirsiz kişilerin Samsun'daki Atatürk Onur Anıtı'na saldırdığını ancak amaçlarına ulaşamadıklarını belirterek hükümetin söylemlerinin bu tür meczuplara cesaret verdiğini öne sürdü.

Enflasyon oranında sürekli artış yaşandığını söyleyen Usta, asgari ücretin yılın başında bir kere belirlenmesinin doğru olmadığını savundu. Usta, "Yılın başında belirlenen asgari ücret, daha yılın ortasını bulmadan eriyip gitmiştir. Asgari ücretin 3 ayda bir yenilenmesi için kanun teklifi verdik." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve yükümlülükleri doğrultusunda gerçekleştirdiği harekatlarla sınırlarını terörden arındırdığını ve bölgede huzurun tesis edilmesini sağladığını ifade etti. Türkiye'nin tüm sınır ötesi harekatlarda eli kanlı terör örgütlerini hedef aldığını, sivillere zarar vermediğini vurgulayan Akçay, Türkiye'nin, son terörist yok edilene kadar terörle başarılı mücadelesine devam edeceğini belirtti.

Akçay, dün terör örgütü tarafından yapılan hava saldırısında şehit edilen piyade er Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Avrupa Konseyi'nin yasama ve yürütme organlarının Türkiye aleyhinde ve organize şekilde verdiği kararlar dizisine yenilerini eklediğini söyleyen Akçay, "Bu kararların hukuki değil siyasi olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan Akçay, Avrupa Konseyi'ne, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek için tarafgir tutumunu bırakıp kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele alması çağrısında bulundu.

"Meczupların sayısı günden güne artıyor"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Regaip Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim mahkemeleri tanımayanları biz de tanımıyoruz. Bizim mahkemelerimizin verdiği bir karar var. İşte, o ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, biz bunu düşünmeyiz, bize saygı duyulmasını isteriz." dediğini aktaran Beştaş, "Erdoğan ne dediğini biliyor mu? Mahkemeler birbirine saygı duymaz, mahkemeler hukuksal ilkeler içinde yürür. Saygı ondan sonra gelir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamış mı, imzalamamış mı?" dedi.

Beştaş, HDP İzmir İl Başkanlığında Deniz Poyraz'ı öldürmekle yargılanan Onur Gencer'in davanın Kayseri'ye alınmasına ilişkin talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yönelik saldırıya değinerek "Kurtuluşun ilk ayak sesinin duyulduğu Samsun'da Atatürk Anıtı'na yönelik saldırı, 'Bir meczubun işi.' diye geçiştirilmemelidir. Bu meczupların sayısı günden güne artıyor. Bunların kimden cesaret aldığını ben de 84 milyon da biliyor." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin en büyük milli değeri olduğuna işaret eden Altay, yürütmeyi ve kolluk güçlerini bu konuda dikkate davet etti.

"Allah'tan kork, milletten utan." atasözünü anımsatan Altay, bir iktidar partisi milletvekilinin imzasıyla Van Müftülüğü'ne gönderilen yazıda bazı kişiler için "torpil istendiğini" öne sürerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a bir genelge yayımlayarak bu tür taleplerin yok sayılmasını sağlaması çağrısında bulundu.

"Torpil varsa adı CHP'dir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yazının bir talimat olarak görülmesinin doğru olmadığını, "uygunsa, mümkünse" şeklinde bir cümle olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. CHP'li milletvekillerinin laf atması üzerine Elitaş, "Torpil varsa adı CHP'dir." ifadesini kullandı.

Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyı kınayan Elitaş, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un Demokrat Parti döneminde çıkarıldığını anımsattı. Elitaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin en önemli milli değeri olduğunu vurguladı.

HDP'li Beştaş'ın sözünü ettiği katilin adını ilk kez duyduğunu dile getiren Elitaş, "Bizim için İmralı'da yatan 40 bin kişinin katiliyle Gencer'in hiçbir farkı yoktur. Hiçbirine iltimas gösterilmemelidir, farklı davranılmamalıdır. Katil, katildir. 6-7 Ekim olaylarını yapan, 50 insanın hayıtını kaybedilmesine sebebiyet veren de aynı şekilde değerlendirilmelidir." şeklinde konuştu.

HDP'li Beştaş, Mustafa Elitaş'ın Deniz Poyraz'ın katilinin adını bilmemesini kınadığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Beştaş'ın sözlerine cevaben, "İzmir'deki teşkilatınızda katledilen hanımefendiyle ilgili üzüntülerimizi zaten beyan etmiştik. Bizim için katilin hiçbir farkı yok. Teröristbaşı da Onur Gencer de katil. Siz Eren Şahin'in katilini biliyor musunuz? Erdal Polat. Milletvekilimizin oğlunu katleden bir terörist, adını bilmiyorsunuz. Eren Bülbül'ün katilinin adını biliyor musunuz? Onu gündeme getirmiyorsunuz." dedi.