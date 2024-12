TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi (5)

Politika

2023 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TEKLİFİ DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi'nin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından 7 maddeden oluşan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, kabul edildi. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kanun teklifi ile ilgili "Burada bütçeyle ilgili pek çok rakam söylendi ama ben bir rakamı bir kez daha tekrar etmek istiyorum; bu rakam, az önce oyladığımız 2023 yılı kesin hesabı. 2023 yılı bütçesinin toplam geliri 4 trilyon 660 milyar, şu anda müzakere etmekte olduğumuz 2025 bütçesinin ise sadece faize ödenecek rakamı 1 trilyon 960 milyar. Henüz önümüzdeki yıl için ne toplanacağını, hangi gelirin elde edileceğini bilmiyoruz ama rakam olarak elimizde geçen yılın verisi var; buna göre, demek oluyor ki 2023 yılındaki bütün gelirlerimizin toplamının yüzde 42'sini bu sene sadece faize ödeyeceğiz. Bu açıdan da nasıl vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz ortada. AK Parti iktidarlarının önemli sorunlarının başında gelen şudur; her neyi eleştirmişlerse fazlasıyla aynısını tekrar ettiler" ifadelerini kullandı.

OSMANOĞLU: TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜDÜR

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu ise Türkiye ekonomisinin iyi bir yönde ilerlediğini belirterek, "Karşımızdaki tabloda, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüyen, özellikle son 7 aydır enflasyon oranı hissedilir derecede düşen bir Türkiye ekonomisi durmaktadır. Karşımızdaki tabloda, 2024 yılı ocak- ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 3.2 oranında artırarak 216 milyar 383 milyon dolara ulaştıran, ithalatını ise yüzde 7.2 oranında azaltarak 282,2 milyar dolara düşüren bir Türkiye durmaktadır. Elbette geride bırakılan çalkantılı sürecin getirdiği rahatsız edici etkiler tesirini bir şekilde göstermeye devam etmektedir. Ancak bu, 2025 yılına dair umutlarımızı kaybetmemize sebep değildir, olmayacaktır. Bir kesimin bahsettiği gibi, tarihin en büyük ekonomik krizin yaşandığı tuzağına ne milletimizin ne de Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yatırımcıların düşürülmesine müsaade edilecektir. Türkiye ekonomisi güçlüdür" diye konuştu.

ÖZBOYACI: TÜRKİYE'NİN, TÜRKİYE'DEN İBARET OLMADIĞINI BİR TEK MUHALEFETİMİZ ANLAMADI

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, bütçe maratonunun sonuna yaklaşıldığını vurgulayarak, "AK Parti olarak kesintisiz 23'üncü kez yaptığımız bütçeyi inşallah yarın oylayacağız. Bir başka deyişle, siyasi istikrarımızın göstergesi ve milletimizin bize duyduğu güvenin somut bir tezahürü olarak 23'üncü kez yaptığımız bütçeyi yarın kabul edeceğiz. Son dönemecine girdiğimiz bu bütçe görüşmelerinde gönül isterdi ki bu sefer farklı bir tabloyla karşılaşalım ve yapıcı bir muhalefet görelim. Maalesef yine göremedik ve göre göre ne gördük? Komisyon görüşmelerine giderken Bakanımızın önünün kesildiğini gördük, hatta Genel Kurul kürsülerinde ofsaytla ilgili ilginç önerilerde bulunduğunu gördük ve yetmedi, bir kadın milletvekili ağza alınmayacak ifadelerle bir başka kadın milletvekilimize, Sibel Hanım'a hakaretler etti. Aslında ortaya çıkan bu tablo, milletimizin 23 yıldır kesintisiz olarak neden AK Parti'ye bütçe yapma yetkisini verdiğini anlamak için yeterlidir. Değerli milletvekilleri, biz bu çatı altında sadece 85 milyonun bütçesini konuşmuyoruz; güveni, istikrarı ve dünyanın dört bir yanında kalbi Türkiye'yle atan herkesin geleceğini de aslında burada konuşuyoruz. Türkiye'nin, Türkiye'den ibaret olmadığını 7 kıtada bütün devletler, bütün liderler, bütün milletler anladı ama bir tek bizim muhalefetimiz maalesef yeterince idrak edemedi" dedi.

GÜRBAN: BU BÜTÇE ORTAK AKLIN ESERİ DEĞİL

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, kamu kaynaklarının halkın ihtiyacına göre kullanılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Kamu yönetiminde şeffaflığın ve hesap vermenin yeniden sağlanması, liyakatin öncelikli hale getirilmesi, kamu kaynaklarının halkın ihtiyacına göre kullanılması zorunludur. İsrafın önlenmesi, yürütmenin yetkilerinin yeniden dengelenmesi, Meclisin gözetim ve denetim faaliyetlerinin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacaktır. Günlerdir bütçe görüşmeleri yapıyoruz. Tartışmalı kadroların, 'Böyle olacak' diye önümüze koyduğu sayılar, önceden belirlenmiş sözler, söylediğinin farkında olmayan yetkililer. Kimse kimseyi dinlemiyor, dikkate almıyor. Sorulan sorulara Bakanlar doğru düzgün cevap veremiyor, zihinlerinde tuttukları hazır cevapları dikte etmeye çalışıyorlar. Gerçekten kendimize soralım: Daha iyi olmak için ne yaptık, neyi düzelttik, ne için böylesi bir emek verdik? Bu bütçe vatandaşı öncelemiyor, bu bütçe ortak aklın eseri değil" değerlendirmesinde bulundu.

AĞBABA: TÜRKİYE'DEKİ RESMİ HER ZAMAN BÜTÇELERE BAKARAK ANLAYAMAZSINIZ

CHP Grubu adına söz alan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Geldiğimiz noktada bu ülkenin, memleketin çivisi çıkmış. Türkiye'deki resmi her zaman bütçedeki rakamlara ya da istatistiklere bakarak anlayamazsınız. Bakın, bir Türkiye'nin bütçesinin nasıl olduğunu, en çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın. Ahlaksızlık var, dolandırıcılık var, katiller var, hırsız var, çocuk tecavüzü var, aldatma var, ihanet var, fuhuş var, kadına şiddet var, bahisçiler var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Bu programlarda sizin Bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı kim? Müge Anlı; katilleri buluyor. İçişleri Bakanı kim? Esra Erol; kaybolanları buluyor. Aile Bakanı kim? Didem Arslan; çocuk tacizcilerini buluyor. Yani sizin yapamadığınız görevleri onlar yapıyor. Bu programlar ahlaki çöküntüyü açıkça gözler önüne sererken yoksulluğu da bu programlarda görmeniz mümkün. Bakın, bir örnek vereceğim, kulağımla duydum, inanamadım. Adam diyor ki, 'Kaynanama tüp fırlatacaktım tüp pahalı diye vazgeçtim.' Yine, kulaklarımla duydum, ağzım açık kaldı, 'Burası neresi?' dedim. Bir adam çıkmış televizyona, Müge Anlı soruyor, o cevap veriyor; çok özür diliyorum hepinizden diyor ki, 'Benim karım beni satıyor', 'Kaça satıyor?' diyor. 'Turşuya, salçaya, bibere satıyor' diyor. Bakın, bu ülkenin gelmiş olduğu rezilliği ve ekonomik durumu görün" ifadelerini kullandı.

İRMEZ: TOPLUMUN NEFES ALABİLECEĞİ CAN DAMARLARI TIKANMAK İSTENMİŞTİR

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ise bütçe kanunu teklifi üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca emekçi KHK ile kamu kurumlarından ihraç edilmiştir. Allah'ın lütfu sayılan darbe girişimine dört elle sarılmıştır bu iktidar. Polis şiddeti ve işkencesi gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Toplumsal çürüme had safhaya ulaşmıştır. Kadınlar her gün sokak ortasında katledilmektedir. Erkek şiddeti iktidarın cezasızlık politikasıyla devasa boyuta ulaşmıştır. Cinsel saldırı failleri her yerde elini kolunu sallayarak gezmektedir. Kültürel, sanatsal üretim baltalanmıştır. Toplumun nefes alabileceği can damarları tıkanmak istenmiştir. İktidarın iktisadi politikaları, 'Yanlış ekonomi politikaları' olarak adlandırılamaz çünkü yanlıştan öte bilinçli politikalar uygulanmaktadır. Enflasyon, alım gücünün düşmesi, okula aç giden çocuklar, birbirini boğazlama seviyesine gelen ev sahibi- kiracı ilişkisi, çeteleşmiş sermaye düzeni, bu gelişmelerin hepsi birbiriyle bağlantılı ve birbirini besleyen konulardır. Konuşmamın başında da değinmiştim; bu anlattığım elbette ki umudu kırmak değil asla ama eksiğiyle, fazlasıyla bunları yaşıyoruz ve bunu değiştirmek zorundayız."

GENEL KURUL, SAAT 14.00'TE AÇILACAK

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te açılacak birleşimle çalışmaya devam edecek. Genel Kurul'da bütçe üzerine son değerlendirmelerin yapılmasının ardından oylama aşamasına geçilecek.