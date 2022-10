TBMM Genel Kurulu'nda, dezenformasyon mesaisi devam etti

TBMM Genel Kurulu'nda, dezenformasyon yasası olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, ücretlilerden vergi alındığını belirterek, "Elbette bütün dünyada olduğunu gibi bizim ülkemizde de alınıyor, fakat burada bir tuhaflık var. Maalesef, bu vergi dilimleri, gelir vergisi dilimleri çok düşük miktarlarda, oranlarda artırıldığı için geçmiş yıllara göre ücretliler yani çalışanlar, işçiler, memurlar yüksek vergi dilimlerine yılın içerisinde patır patır giriyorlar bir anlamda. Şimdi, rakamlara baktığımızda, mesela, bu yılın toplamında yaklaşık yüzde 90 civarında. Enflasyon çok yüksek olduğu için maalesef bir ücret artışı oldu, maaş artışları oldu. Fakat baktığınızda vergi dilimlerindeki artış yüzde 30 ila 33 arasında kaldı. Dolayısıyla; vergi dilimleri üzerinden, vergi dilimlerinin alanının dar tutulması veya ücret artışlarına paralel bir şekilde artırılmaması yüzünden ciddi bir vergi yükü doğdu çalışanlarda" dedi.

'DEZENFORMASYON BÜLTENİ' TARTIŞMASICHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise İletişim Başkanlığı'nın çıkardığı 'dezenformasyon bülteni'ne tepki göstererek, "Dezenformasyon bülteni, cambaza bak. Şimdi, buraya madde madde dezenformasyonları yazmış. Şimdi bu yasa çıkacak, Fahrettin Altun her hafta böyle bir bülten yayınlayacak ve savcılar bu bülteni komut kabul edip, yazıklar olsun öyle savcılara da. Yoksulluk var diyen kodese, rüşvet var diyen kodese, yolsuzluk var diyen kodese, böyle bir düzene de yazıklar olsun" dedi. Engin Altay'ın sözlerine MHP Feti Yıldız tepki gösterdi. Altay ve Yıldız arasında karşılıklı sözlü tartışma yaşandı. Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal , Meclis'te, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Hukuk tanımaz, kendileri hukuktan, hukuk devletinden, anayasal düzenden bahsederken kendilerine uygun olmayan hiçbir hukuki yapıyı, anayasal düzenlemeyi ve yasayı geçerli ve gerçek görmeyen, istedikleri gibi her konuyu kendilerine göre yontan bir dile karşı söyleyebileceğim tek bir şey var. Jung diyor ki, 'Hiç kimse bir başkasını yargılayacak kadar mükemmel değildir, kendisinde bu hakkı görecek kadar hadsizdir sadece.' Dolayısıyla bizim yaptığımız bir yasal düzenlemeden yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili kullandığı ifadeleri de ve AK Parti'yle ilgili kullandığı 'pis ve kötü kafa' ifadesini de 'kötü söz sahibine aittir' ilkesine göre Sayın Altay'a iade ediyorum" sözleri ile karşılık verdi.Konuşmaların ardından, İYİ Parti'nin gençlerin sorunları, HDP'nin güvenlik güçleri ve CHP'nin yabancıların hanelere kayıt iddiaları ile ilgili grup önerileri görüşüldü.HDP'DEN KÜRSÜ İŞGALİHDP, polis şiddetinin araştırılması için soru önergesi verdi. Önerge görüşmeleri sırasında, HDP'li milletvekilleri ellerinde Habip Eksik 'in fotoğrafları ile kürsüye çıktı. Hafta sonu Hakkari Yüksekova 'da yapılması planlanan yürüyüşte polis şiddetine uğradığı ve bacağının kırıldığı iddia edilen Habip Eksik için HDP'li milletvekilleri Meclis Genel Kurulu 'nda protesto eylemi gerçekleştirdi. Önerge ile ilgili söz alan HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, yaptığı konuşmada polis şiddetinin münferit olmaktan çıktığını ve sistematik hale geldiğini söyledi.AK Parti ve MHP'li milletvekilleri bu eylemin TBMM İç Tüzüğü'ne aykırı olduğunu dile getirdiler. Bunun üzerine; Genel Kurul kürsüsünde, HDP'li milletvekillerinin eylemi devam ederken, Meclis Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi. HDP'li milletvekilleri, ellerindeki dövizlerle Genel Kurul'da kalarak protesto eylemlerini bir süre daha sürdürdü.TİRYAKİ'YE SÖZLÜ UYARI

Verilen aranın ardından, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Akar söz alarak, TBMM İç Tüzüğü'nün ilgili maddesini hatırlatarak, "Genel Kurul'da söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Halkların Demokratik Partisi (HDP) grup önerisi üzerinde önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Batman Milletvekili Sayın Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından yapılan konuşma esnasında kürsü etrafında toplanma suretiyle Genel Kurul çalışma düzeni bozulmuştur. Bu hareketin kınama cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Genel Kurul çalışmalarının bundan sonra daha sağlıklı yürütülebilmesi için sözlü bir uyarıyla yetiniyorum; davranışların devam etmesi durumunda İç Tüzük'te yer alan disiplin hükümlerinin uygulanacağını bilgilerinize sunuyorum" açıklamasında bulundu. ?Muhalefet partilerinin grup önerilerinin reddedilmesinin ardından, Genel Kurul'da 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.