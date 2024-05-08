TBMM Genel Kurulu'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye müdahil olacak - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye müdahil olacak

TBMM Genel Kurulu\'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye müdahil olacak

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararına ilişkin konuştu. Yüksel, Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri arasında soykırım davasına müdahil ilk ülke olacağını söyledi.

08.05.2024 14:47
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olma kararına ilişkin konuştu.

Bu kararın tarihi olduğunu vurgulayan Yüksel, müdahillik kararıyla dava sürecinin etkili şekilde yürütülmesinin amaçlandığını belirtti. Yüksel, Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri arasında soykırım davasına müdahil ilk ülke olacağını söyledi.

Yürütülen hukuki çalışmaların tamamlanmasının ardından resmi başvuruda bulunulacağını bildiren Yüksel, bu kararın bölgede akan kanın durdurulmasını amaçlayan tüm ülkelere cesaret aşılayacağına işaret etti.

Cüneyt Yüksel, "Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'nün 62 veya 63. maddesi uyarınca davaya müdahale başvurusunda bulunacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

İsrail'in hukuk önünde mahkumiyetinin sağlanması için tüm imkanları kullanacaklarının altını çizen Yüksel, İsrail'in Filistin'e yönelik 75 yıllık "apartheid", 56 yıllık "işgal" ve 16 yıllık abluka politikalarının, Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesi ve ilhak edilmesi amacını güttüğünü söyledi.

Yüksel, İsrail'in soykırım niyetini açığa vurduğunu ve 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi'ni açıkça ihlal ettiğini dile getirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan, İsrail'in işlediği soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarının ortaya konmasını, esasa dair yargılama sürecinin bir an önce başlatılmasını beklediklerini anlatan Yüksel, uluslararası hukukun, hiçbir istisnaya izin verilmeksizin her koşulda herkese eşit bir şekilde uygulanması gerektiğine dikkati çekti.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Gazze'nin Filistin toprağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Filistin meselesi konusunda son derece önem arz eden beyanlarını bütün dünyaya yeniden hatırlatmak istiyoruz; Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler, bizler için yok hükmündedir. Gazze'nin insansızlaştırılması hiçbir şekilde kabul edilemezdir. Türkiye, Filistinli kardeşlerimizin haklarını uluslararası platformlarda sonuna kadar savunmaya devam edecektir."

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir "Alevilerin sorunları"; CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent de "Sakarya'nın sorunları" hakkında konuştu.

Kaynak: AA

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