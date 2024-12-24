TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürt illeri' tartışması (2)

Politika

YAYMAN: SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ VE TERÖRİSTANA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Suriye'deki gazetecilerin öldürülmesinin araştırılması' başlıklı önergesi üzerine söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Şimdi, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili doğru bilinen yanlışlar var. Bir, bunlar hangi gazeteciler cemiyetine üyeler? İki, Türkiye'den nasıl yurt dışına çıkmışlar? Üç, Karakozak'ta, Münbiç'te ne yapıyorlar? Dört, buradaki sizin araştırma önergenizdeki gerekçeniz ile sayın hatibin ifadeleri arasında bir tezat var. Orada, sizin önergenizde bunu Türkiye'nin yaptığına dair hiçbir ifade yok. Bu doğrudur, bu temiz dil için teşekkür ediyoruz ama hatibin ifadesinde sanki bunu Türkiye Cumhuriyeti yapmış gibi bir algı operasyonu var; asla bunu kabul etmiyoruz. Çıkın, açıkça bunu kim yapmışsa söyleyin. Gazeteciler Cemiyeti niye buna sahip çıkmıyor, Gazeteciler Cemiyeti bu konuyla ilgili niye açıklama yapmıyor? Bizim Suriye'de tavrımız nettir, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve teröristana asla müsaade etmeyeceğiz. Gazeteci değil sözde gazetecilerin, gazetecilik değil aktivistlik yapanların, halkın gazeteciliğini değil PKK terör örgütünün gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini burada konuşmak asla doğru değildir" ifadelerini kullandı.

'HALKIN SESİNİ TÜM HALKLARA DUYURAN GAZETECİLERDİ'

Yayman'ın açıklamaları esnasında DEM Partili milletvekilleri sataşmalarda bulundu. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Çok talihsiz bir konuşma, kabul edilmesi mümkün değil; bütün dünya bu konuda hassasiyet gösterirken böyle gazetecileri yok, 'Gerçek gazeteci', yok 'Gerçek olmayan gazeteci' diye tanımlamak kabul edilebilir bir şey değil. Bir kere, ne hukuken ne vicdanen kabul edilemez. İHA ve SİHA saldırılarıyla birçok gazeteci bugüne kadar öldü, yine, bir SİHA saldırısı sonucunda katledilmiş gazetecilerden bahsediyoruz, haber peşinde koşan gazetecilerden bahsediyoruz ve bu gazetecilerin yapmış olduğu haberlerin birçok gazetede yayınlandığını da biraz araştırmış olsalardı görürlerdi. Fakat bu yanlı tutumu, bu nefret söylemini, bu Kürt düşmanlığını biz her yerde gördüğümüz için, biraz önce de tanıklık ettik, aynı şekilde AKP gruplarından tekrarlanması bizi şaşırtmıyor ama bu halk sizi izliyor; sizin bu çarpıtmalarınız sonucu hakikat değişmez, öldürülen gazeteciler gerçek gazeteciydi, öyle yandaş gazeteci değil, gerçek gazetecilerdi. Hakikatin sesini tüm halklara duyuran gazetecilerdi. Bir kez daha onları saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

'KÜRT DÜŞMANI ARIYORSANIZ PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE BAKACAKSINIZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin açıklamaları üzerine söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Söz yükselterek asla hakikatlerin üstü kapatılamaz. Eğer bir Kürt düşmanı arıyorsanız PKK terör örgütüne bakacaksınız. AK Parti, kurulduğundan beri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 'Eğer bir sorun varsa bu sorun benim sorunumdur' demiştir, 'Gerekirse baldıran zehri içerim' demiştir. Sizin grubunuz her defasında bu Meclisi Kürt düşmanı olmakla suçluyor; bu dili kınıyoruz, bu dili asla kabul etmiyoruz. Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında konu açıklığa gelir. Siz şunu söyleyebiliyor musunuz; bunu Türk Silahlı Kuvvetleri mi yaptı? Türk Silahlı Kuvvetlerine asla bunu söyleyemezsiniz. Burada çok açık bir biçimde, orada PKK terör örgütünün paylaşımlarını yapmak suretiyle PKK terör örgütünü öven açıklamalar yapan ve Türkiye'den pasaportuyla çıkmayan ve orada terör örgütüne destek olan paylaşımlar var; bunların kayıtlara geçmesini istiyoruz" dedi.

'BUYURUN ARAŞTIRALIM, KİM ÖLDÜRMÜŞ ORTAYA ÇIKSIN'

Yayman'ın ardından söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu da ikinci talihsiz konuşması oldu, buna devam edecek. Sataşmak için söylemiyorum. Neden talihsiz biliyor musunuz? Bir şeyleri iddia ettiğimizi filan söylüyor; biz araştırma önergesi veriyoruz, buyurun, araştıralım. Madem siz araştırılmasına karşı değilsiniz, buyurun, araştıralım, kim öldürmüş ortaya çıksın. Ne konuşuyorsunuz, gelip bizi suçluyorsunuz? Bunun adı araştırma önergesi, kuşkularınız varsa buyurun araştıralım; bu kadar basit. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hiç mi umurunuzda değil?" değerlendirmesinde bulundu.

'SİZ KENDİNİZİ BİR YERE DARALTMIŞSINIZ'

Temelli'nin konuşması üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bakınız, aynı şey tekerrür ediyor, hatibimiz kürsüde konuştu, Grup Başkan Vekili cevap verdi, hatibimiz tekrar kendisine yöneltilen eleştiriye, saldırıya, sataşmaya cevap verdi, bir kez daha cevap veriliyor. Şimdi, buradaki problemin şu olduğunu söylemek istiyorum" derken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli sataşmada bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Temelli'ye dönerek, 'Arkadaşım' şeklinde hitap etti. Temelli bunun üzerine, 'Arkadaşım diyemezsiniz' dedi. Zengin, "Pekala, 'Arkadaşım' da demiyorum. Bundan sonra ben konuşurken, 'Grup Başkan Vekili arkadaşlarım' diyordum, her seferinde, 'Sayın Temelli hariç' diye konuşmamda ifade edeceğim. Bakın, biz her şeyi ciddiye alıyoruz fakat burada yapılan şeyde gerçekten bir tuhaflık var. Siz henüz bir şeyi araştırmaktan bahsederken bir hüküm vermişsiniz zaten; size nezaketle, 'Arkadaşım' diye hitap ediyorum, onu bile itiyorsunuz, öteliyorsunuz; sizin tavrınız bu. Siz kendinizi bir yere daraltmışsınız, bir kendinizin var olduğunu zannediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul'daki tartışmaların devam etmesi üzerine birleşime 15 dakika ara verdi. Genel Kurul, aranın ardından yeniden toplandı.