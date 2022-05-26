TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

26.05.2022 15:50
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir "Çerkes sürgünü", CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer "Çorlu tren faciası" ve HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni "İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan radyoaktif atıklara" ilişkin gündem dışı söz aldı.

Genel Kurulda siyasi partilerin grup temsilcileri de yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, doların 17 liraya yaklaştığını, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı uygulamasının iki aylık maliyetinin 120 milyar liraya ulaştığını belirtti. Tatlıoğlu, Türkiye'de çiftçilere yılda yaklaşık 25 milyar lira destek verildiği düşünüldüğünde, bu uygulamanın Türkiye'yi ne kadar fakirleştirdiğini ortaya koyduğunu savundu.

Tatlıoğlu, 8 milyona yaklaşan sığınmacının kutsal ifadelerle topluma kabul ettirilmeye çalışıldığını, konuyla ilgili milletin menfaatine uygun acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan güvenlik mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

Terör örgütü PKK ile mücadelede verilen başarıya dikkati çeken Bülbül, "Cumhur İttifakı, terör örgütlerinin korkulu rüyası oluyor. Cumhur İttifakı oldukça PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri nefessiz kalmaya devam edecektir. Cumhur İttifakı, milletin varlığına kasteden teröristleri yok etmeye muktedirdir." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da cezaevlerinden neredeyse her gün ölüm haberleri aldıklarını, hükümetin muhaliflere yaşam hakkı vermediğini ileri sürdü.

"Teröre destek veren ülkelere geçit yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, turist rehberleriyle ilgili hazırlanan kanun taslağına yönelik turist rehberlerinin kendilerini ziyaret ettiğini anlattı. Özel, taslakla rehberlik için en az bir yabancı dil bilme şartının kaldırıldığını ve rehberlerin daha ucuz çalışmasına yönelik endişelerin olduğunu kaydetti.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik tartışmasını anımsatan Özel, bu konunun iç politikaya malzeme edilmesine ve algı operasyonu yapılmasına itirazda bulunduklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilgili iktidar tarafından yapılan açıklamaları anımsatan Özel, o gece AK Parti'li yetkililerin, kendisini ve Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettiğini, bu yöndeki ifadelerin TBMM tutanaklarında olduğunu söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 15 Temmuz gecesinde kimin nerede olduğunu herkesin çok iyi bildiğini belirtti.

Can, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tartışmalarla alakalı, "Teröre destek veren ülkelere geçit yok. O zamanki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında ciddi fark var. Artık eski Türkiye yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Nimetullah Erdoğmuş, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

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