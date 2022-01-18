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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

18.01.2022 19:22
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İlk olarak İYİ Parti'nin, "ticari amaçla yük taşımacılığı yapan kamyoncu ve nakliyeci esnafının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin, bugün ele alınmasına dair grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, mazot fiyatlarındaki artışın özellikle nakliyeci esnafını vurduğunu söyledi.

Mazotun litre fiyatının iki ay içinde 6,30 liradan 13,80 liraya çıktığını dile getiren Çelik, "İki ay önce Mersin'den Ankara'ya 3 bin liraya gelen bir kamyon, bugün 3 bin 200 liraya geliyor. Halbuki aynı kamyonun mazot zammına uygun olarak en az 6 bin liraya yük taşıyor olması gerekirdi." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, nakliyecinin, çektiği ağır yükün üzerine ekstra yük bindiğini, kontağını çeviremez hale geldiğini savundu.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti iktidarlarında taşımacılık sektörünün disiplin altına girmesi, arz talep dengesinin sağlanması ve atıl kapasite oluşmaması için ciddi düzenlemeler yaptıklarını, bu düzenlemelerden hem taşımacıların hem de nakliyecinin fazlasıyla memnun olduğunu belirtti.

"Sektör özellikle son dönemlerde ciddi sıkıntı yaşıyor", "Kamyonlar taşımacılıktan çıkıyor" eleştirilerine Arslan, "Sektörde faaliyet gösteren firma sayısı 1 Ocak 2020'de 509 bindi, bugün itibarıyla 565 bin yani yüzde 11 artış gerçekleşmiş. 1 Ocak 2020'de bu sektörde faaliyet gösteren taşıt sayısı 1 milyon 278 bindi, bugün itibarıyla bu rakam 1 milyon 482 bin yani 2 yıllık periyotta araçtaki artış oranı yüzde 16. 'Kamyoncular batıyor' söylemine en güzel cevap bu olsa gerek." yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

-"Ülkemiz, faili meçhullerin aydınlatılmadığı ülke olmaktan çıktı"

Daha sonra HDP'nin, "Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması" ile ilgili grup önerisi ele alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Dink'in, organize bir cinayetle öldürüldüğünü, cinayetin üzerindeki sis perdesinin kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "15 yıldır bir arada yaşamı savunan Hrant Dink'siz yaşamaya mahkum edildik." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Dink'in, alçakça bir suikast sonucu öldürüldüğünü söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, fikirleri, duruşu ve demokratik çizgisiyle toplumun benimsediği, saydığı bir kişilik olduğunu dile getirdiği Hrant Dink'i rahmetle andı.

Dink cinayeti ile benzeri cinayetlerin asıl nedeninin, meşru iktidarı hedef alarak kaotik ortam oluşturmak ve illegal yollardan amaca ulaşmak olduğunu kaydeden Aydemir, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan reformlarla Türkiye'nin, "faili meçhullerin aydınlatılamadığı bir ülke" olmaktan çıktığını belirtti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

"Kanal İstanbul, Paris Anlaşması'na aykırı"

Daha sonra CHP'nin, "Kanal İstanbul Projesi'nin, Paris Anlaşması kapsamında ortaya çıkan uluslararası yükümlülükler çerçevesinde incelenmesi" ile ilgili araştırma önergesinin görüşmelerinin, Genel Kurulun bugünkü birleşiminde yapılması önerisi ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Kanal İstanbul'un, Paris Anlaşması'nın, "iklim değişikliğini önlemek, en aza indirmek, zararlı etkilerini azaltmak için önleyici önlemler almak ve sera gazı salınımının azaltılmasını hızlandırmak", hedef ve yükümlülüklerine aykırı düştüğünü savundu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Kanal İstanbul'un taşıdığı risklerin tespitinin önemli olduğunu ve önergeyi desteklediklerini ifade ederek, "Kanal İstanbul denilen su yolu düşüncesi, aslında yalnızca Paris Anlaşması yönüyle değil, çok geniş açıdan her yönüyle değerlendirilmeli." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ise Kanal İstanbul'un, bir ulaşım projesi değil, devasa bir gayrimenkul projesi olduğunu öne sürdü. Projeyle iklim krizinin derinleşeceğini savunan Ersoy, Kanal İstanbul'un, hayvan ve bitki soykırımı anlamına geldiğini iddia etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2011'de "çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul ile Türkiye'nin en büyük metropolünde, tarihin en büyük adımının atılacağını dile getirdi.

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun trafiğe dikkati çeken Kaya, projeyle, İstanbul ve boğazların, İstanbul'a teslim edileceğini, Kanal İstanbul'un, ticari gemiler için güvenli geçiş yolu rotası oluşturacağını, boğazlardan tehlikeli tankerlerin geçişini durduracağını ve deprem riskini azaltacağını anlattı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, CHP'nin grup önerisi reddedildi.

Bu arada İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın hazırladığı, Türk Ceza Kanunu ile Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurul, gelecek hafta toplanmayacak

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Genel Kurul, bugün TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu raporunun görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Genel Kurulda, yarın Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için seçim yapılacak, gündemin ön sıralarına alınan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Perşembe ise Türkiye ile Sırbistan Arasında Altyapı Projeleri Alanında İş Birliği Konulu Anlaşma Ek-1'in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Meclis, haftalık çalışma günleri dışında cumartesi günü de çalışacak. Çalışmalarını tamamlanması halinde Genel Kurul gelecek hafta toplanmayacak.

Genel Kurulda, grup önerisinin kabul edilmesinin ardından memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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