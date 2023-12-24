 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi

Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-35" operasyonlarında 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

24.12.2023 - 08:21,  Güncelleme: 08:25
Abone Ol

Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-35" operasyonlarında; 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz!

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Gümüşhane, Hatay, Siirt, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Tunceli, Kahramanmaraş, Mardin ve Batman olmak üzere toplam 10 ilde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan139 tim ve 1812 Jandarma Personelinin katılımı, J-SİHA ATAK helikopterlerinin desteği ile mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-35" Operasyonlarında 58 barınma alanı imha edildi. Çok sayıda ANTİ-TANK, ROKETATAR ve LAV SİLAHI ile OBÜS MÜHİMMATI ele geçirildi!

Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi

Kürtün, Dörtyol, Belen, Payas, Baykan, Şırnak-Merkez, Gabar, Silopi, Çukurca, Dicle, Ovacık, Bestler-Dereler, Silvan, Ergani, Elbistan, Savur, Betüşşebap ve Gercüş kırsalında düzenlenen operasyonlar kapsamında;

  • 15 kg patlayıcı madde,
  • 20 kg amonyum nitrat,
  • 58 adet fünye, (Patlayıcı maddelere yerleştirmek üzere)
  • 10 adet M-16 piyade tüfeği,
  • 2 adet AK-47 piyade tüfeği,
  • 2 adet mavzer tüfeği,
  • 1 adet 105 mm OBÜS MÜHİMMATI,
  • 1 adet 120 mm TOP MÜHİMMATI,
  • 1 LAV SİLAHI,
  • 15 adet RPG-7 ROKETATAR MÜHİMMATI,
  • 13 adet ANTİ-TANK MÜHİMMATI,
  • 19 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı),
  • 10 adet el bombası,
  • 168 adet pil,
  • 1568 adet çeşitli cinste ve ebatta mühimmat,
  • 41 adet tüp,
  • 300 metre elektrik kablosu, (El Yapımı Patlayıcı düzeneği hazırlamak üzere) çok sayıda mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi! Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"

Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi
YORUMLAR

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi - Son Dakika


07:43
4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13
Milli Savunma Bakanı Güler: 'Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Güler: "Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika
07:43 4 partinin ortak metnine imza atmayan CHP'den ayrı bildiri: Terörü kınamıyor lanetliyoruz
07:13 Milli Savunma Bakanı Güler: "Dün gece 13, bugün 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 08:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Terör örgütüne büyük darbe! 10 ilde 58 mağara, sığınak ve depo yok edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement