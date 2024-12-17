Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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Politika

Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Aylıkları, maaşları ve ücretleri şimdiden hedeften yüzde 50 sapacağı belli olan enflasyon hedefine göre değil, en azından Merkez Bankasının öngördüğü son enflasyon tahminine göre hesaplamalı, dar ve sabit gelirlileri artık daha fazla mağdur etmemelidir.

17.12.2024 00:46
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CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, "Aylıkları, maaşları ve ücretleri şimdiden hedeften yüzde 50 sapacağı belli olan enflasyon hedefine göre değil, en azından Merkez Bankasının öngördüğü son enflasyon tahminine göre hesaplamalı, dar ve sabit gelirlileri artık daha fazla mağdur etmemelidir." ifadesini kullandı.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kürsüye, bakanların kullandığını söylediği makam araçlarının fotoğraflarıyla çıktı. Tasarruf tedbirlerine, bakanların kendisinin uyması gerektiğini belirten Akay, "Burada israf almış başını gitmiş. Bir israf sergisi bu. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine, bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey bürokratlar geldi. 'Yerli, milli' dediniz; yerli, milli olmayan ultra lüks araçlarla geldiniz." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, gümrüklerdeki uyuşturucu denetiminin yetersiz olduğunu savunarak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı eleştirdi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kürsüye, asma kilit, gübre, dikenli tel, jet yakıtı ve kutu içecekle çıktı.

Bu ürünlerin neler olduğunu görmek isteyen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Bu, aslında biraz Meclisin ferasetini de yok saymak demek. Mesela soğan getiriyor. 'Soğan' deyince, gözünüzün önünde soğan belirmiyor mu? Bence Meclise güvenin, yani 'gübre' deyince hepimiz onun ne kadar necis bir şey olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

CHP'li Sümer, İsrail ile Türkiye'nin ticaretinin devam ettiğini ileri sürerek, "Sanki Türkiye'de gübre yokmuş gibi İsrail'den potasyum nitratlı gübre ticareti yapılıyor. Bakın, bu gübre kendi topraklarımıza İsrail malı olarak giriyor, yani kendi topraklarımızda kullanılıyor. İsrail'e jet yakıtı satıyoruz. Maalesef bu jetlerin başta Filistin'i ve Müslüman topraklarını nasıl bombaladıklarını hepimiz biliyoruz." görüşlerini dile getirdi.

"Maaşlar hangi enflasyona göre hesaplanacak?"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, enflasyonun düşürülemediğini ve Merkez Bankasının enflasyon hedeflerinin tutmadığını söyledi.

Hükümetin, emekli aylıkları ile çalışanların maaş ve ücretlerini hangi enflasyona göre hesaplayacağını soran Öztrak, "Hükümet, Sakallı Celal'in dediği gibi artık biraz da ciddiyeti denemelidir. Aylıkları, maaşları ve ücretleri şimdiden hedeften yüzde 50 sapacağı belli olan enflasyon hedefine göre değil, en azından Merkez Bankasının öngördüğü son enflasyon tahminine göre hesaplamalı, dar ve sabit gelirlileri artık daha fazla mağdur etmemelidir." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

TÜİK verilerini eleştiren Öztrak, "Tüm makyaja rağmen GSYH 2 çeyrektir daralıyor. Bunun adı teknik resesyondur. 'Ekonomiyi resesyona soktunuz.' diyoruz, 'Yok öyle bir şey.' diyorlar. Bütçe yapma hakkı Meclise ait ama bütçede hesap oyunları almış başını gidiyor. Hükümet hesap vermekten kaçıyor." görüşlerini savundu.

Meclis Başkanvekili Önder, Öztrak'ın konuşma süresi dolunca, "Faik Öztrak'a süre sınırı yok." ifadesini kullandı. Öztrak'ın 2 büyük dedesinin TBMM binasının bulunduğu araziyi hibe ettiğini söyleyen Önder, "O yüzden bir dakikayı çok görmeyelim." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, AVM'ler yüzünden esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını iddia etti.

"Şeffaflığı sağlayacak sistemlere odaklaması gerekir"

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TÜİK verilerini eleştirirken "TÜİK kamuoyunda güvenilirliği tartışılan bir yapı haline getirildi. TÜİK'e ayrılan kaynakların teknik altyapıdan çok, personel giderleri ve yönetim harcamalarına ayrıldığını görüyoruz. Teknolojik altyapılarla şeffaflığı sağlayacak sistemlere odaklaması gerekir." görüşlerini dile getirdi.

TÜİK'in enflasyon sepetindeki ürünleri açıklaması gerektiğini söyleyen Taşkent, "TÜİK'in yeniden bağımsız, şeffaf ve güven duyulan bir yapıya kavuşturulması elzemdir." ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, özelleştirme politikalarına ilişkin, "Stratejik sektörleri özelleştirdiniz, kar eden şirketleri sattınız. Özel tekel kuruluşları kurdunuz." eleştirilerinde bulundu.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, iktidarın enflasyonu düşürme programı uyguladığını anımsatarak, "Program kör topal çalışmakta. Göreve geldiğinizde enflasyon yüzde 39'du, şimdi yüzde 47. Fiyat artışları hız kesmedi. Cari açık üretim yavaşladığı için düşüyor. Ülke sanayisinin selasını okuyorsunuz Sayın Bakan. Yüksek faiz ve kredi kısıtlamasıyla ekonomiyi felç etmiş durumdasınız." sözlerini sarf etti.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 65 yaş üzeri 100 emekliden 12'sinin çalışmak zorunda kaldığını, kayıt dışıyla birlikte bu rakamın yüzde 30'u bulduğunu kaydetti.

Gelecek yıl ek vergiler getirileceğini öne süren Güneşhan, 2025 yılı bütçesinden Milli Eğitim Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele ile şehit yakınları ve gazilere ayrılan tutarları eleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

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