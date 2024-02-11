Bomba kulis: İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay belediye başkan adayı oldu - Son Dakika
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Politika

Bomba kulis: İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay belediye başkan adayı oldu

İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.

11.02.2024 23:39  Güncelleme: 23:43
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Kulislerde yer alan bilgiye göre, Türkiye İşçi Partisi, eski futbolcu Gökhan ZanHatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayacak.

GÖKHAN ZAN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen, ardından istifa eden Gökhan Zan'la ilgili bomba kulis bilgisi gündeme geldi.

Bomba kulis: İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay belediye başkan adayı oldu
Gökhan Zan

TİP'İN HATAY ADAYI OLACAK

Kulislerde yer alan bilgiye göre, eski milli futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Zan'ın teklifi kabul ettiği belirtildi. Karar TİP PM toplantısında oy birliğiyle alındı. TİP, yarın saat 11.00'de Gökhan Zan'ı "Hatay İttifakı" olarak basın açıklamasıyla duyuracak.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir de sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. PM kararı alındı. Gökhan Zan kabul etti. Yarın resmi açıklama yapılacak."

TİP PM, Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Göstermeye Karar Verdi

İKİNCİ İHTİMAL "ANTAKYA" ADAYLIĞI

Öte yandan TİP, eski Hatay Milletvekili ve parti yöneticisi Barış Atay'ı adaylık için ikna edemedi. CHP'nin Lütfü Savaş'ı adaylıktan çekmesi halinde ise Gökhan Zan da çekilecek. Zan bu durumda büyük ihtimalle Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'dan aday olacak.

Bomba kulis: İYİ Parti\'den istifa eden Gökhan Zan, TİP\'in Hatay belediye başkan adayı oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Cesur: Bu ülkede milli formayı giyen bir zat olarak senin için doğru başkası için yanlış olsa dahi en önde bu milletin birlik ve beraberlik içinde yaşaması için mücadele etmek zorundasınız....sen mi ?....ZAN altındasın. 34 19 Yanıtla

Milletvekili, Gökhan Zan, Hatay, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bomba kulis: İYİ Parti'den istifa eden Gökhan Zan, TİP'in Hatay belediye başkan adayı oldu - Son Dakika
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