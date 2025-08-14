\'Toplu Efe\' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel\'in tavrına dikkat

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılması CHP'de krize neden oldu.
CHP lideri Özgür Özel CHP'den AK Parti'ye geçecek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi. Özel, "Bu Topuklu Efe diye haksız unvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun." tepkisini gösterdi.
Çerçioğlu günlerdir sessizliğini korurken 10 Temmuz'da çekilen bir görüntü Çerçioğlu krizinin daha eskiye dayandığını ortaya çıkardı. 1 ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Genel Merkezi'nde yaptığı Belediye Başkanları Toplantısı'nda ön saftaki tüm belediye başkanları ile tek tek tokalaşırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kasıtlı olarak pas geçtiği görüldü. Özlem Çerçioğlu'nun yaşadığı şok karşısında ne yapacağını bilemediği dikkatlerden kaçmadı.
