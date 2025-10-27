Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var

Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var
27.10.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde aday olmak isteyeceğini söyledi. Anketlerde iyi sonuçlar elde ettiğini belirten Trump, yerine aday gösterebileceği kişinin ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olma isteğini ifade etti.

TRUMP YENİDEN ADAY OLMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu kapsamında Japonya'ya giderken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek dönem başkanlık seçimlerine aday olma ihtimaline ilişkin Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Anketlerde en iyi sonuçlara sahibim" dedi.

MARCO RUBİO'YU İŞARET ETTİ

Trump, ABD anayasasına göre iki dönemle sınırlandırılmış başkanlık görevinin uzatılması konusunda 'yasal mücadele' verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu konuyu henüz düşünmediğini bildirdi. Başkanlık seçiminde kendisi dışında aday olabilecek kişilere de değinen Trump, yönetiminde 'harika insanlar'ın bulunduğunu kaydetti. Gazeteciler isim vermesi için ısrar edince Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu göstererek, "Harika insanlarımız var; bunlara girmeme gerek yok. İçlerinden biri tam burada duruyor" ifadelerini kullandı.

Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Trump, yönetimde çeşitli iç ve ulusal güvenlik konularında önemli rol üstlenen başkan yardımcısı JD Vance'i de övdü. ABD Başkanı Trump, seçimlerde başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddederek, "Evet bunu yapmama izin verilir. Bence bu, çok sevimli olurdu. Evet, bunu çok sevimli olduğu için reddederdim. Bence insanlar bundan hoşlanmazdı. Doğru olmazdı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın doktora çirkin saldırı Sesi duyanlar hemen odaya koştu Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu
Tarihi El Clasico Real Madrid’in Tarihi El Clasico Real Madrid'in
Paşalimanı Adası’nda keklik avına gelen avcılar protesto edildi Paşalimanı Adası'nda keklik avına gelen avcılar protesto edildi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı İşte İmamoğlu’nun savcılıktaki ifadesi O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi
Pompalı tüfek terörü Can kaybı var Pompalı tüfek terörü! Can kaybı var
Yürekleri yakan olay 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu
Abraham’ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı Beşiktaş, Kasımpaşa’da puan bıraktı Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı
’’Onlarla ilgili konuşmam’’ demişti Sadettin Saran’dan Galatasaray’a gönderme ''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme
Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi
Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu
Mezarlıkta kan donduran manzara Bulur bulmaz yaktı Mezarlıkta kan donduran manzara! Bulur bulmaz yaktı
Cengiz Ünder’den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

17:52
Fener taraftarının sesi olan minik Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı
16:56
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara’da En önemli gündem maddesi Eurofighter
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter
16:47
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
15:53
Erman Toroğlu’ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
15:36
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek
15:13
Yağışlar can suyu oldu Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok
15:10
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye’ye 2 jet yolladı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı
14:46
Emrah sahnelere geri döndü Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor
14:27
Almanya’da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti
14:15
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
14:06
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
13:48
Karadağ’da tehlikeli gerginlik Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Karadağ'da tehlikeli gerginlik! Türklerin dükkanları yakıldı, Dışişleri harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 17:55:34. #7.12#
SON DAKİKA: Trump yeniden aday olacak mı? İşaret ettiği tek bir isim var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.