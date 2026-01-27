Trump\'a darbe, Minnesota\'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi

ABD'de Minnesota Valiliği için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Chris Madel, hükümetin göç politikalarını gerekçe göstererek seçim yarışından çekildiğini açıkladı. Madel'in kararı, eyalette Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) uygulamalarına yönelik tepkilerin arttığı bir dönemde geldi.

"İNTİKAM SÖYLEMİNİ DESTEKLEYEMEM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Madel, Cumhuriyetçi Parti'nin izlediği dili sert sözlerle eleştirdi. Madel,

"Cumhuriyetçi Parti'nin, eyalet halkına yönelik intikam söylemini destekleyemediğim gibi kendimi de bunu yapan bir partinin üyesi sayamam" ifadelerini kullandı.

GÖÇ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Madel, özellikle Minnesota'da yoğunlaşan ICE operasyonlarının amacından saptığını savunarak, bu uygulamaların toplumda korku ve güvensizlik yarattığını dile getirdi. ABD vatandaşlarının dahi kimliklerini kanıtlamak zorunda kaldığını belirten Madel, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Chris Madel

ANAYASA VURGUSU

Federal güvenlik güçlerinin yargı kararı olmadan, "sivil izin" belgeleriyle evlere baskın düzenlemesini eleştiren Madel, bu uygulamaları hem anayasaya aykırı hem de yanlış olarak nitelendirdi. Bu tür yöntemlerin hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini söyledi.

TRUMP YÖNETİMİ ZOR DURUMDA

Madel'in adaylıktan çekilmesi, Minnesota'da son haftalarda iki ABD vatandaşının ICE operasyonları sırasında hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşti. Yaşananlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarını ve özellikle Minnesota'daki uygulamaları yeniden tartışmanın merkezine taşıdı.

Minnesota'da hali hazırda Demokrat Partiden Tim Walz valilik koltuğunda oturuyor. Walz, son seçimde Demokratların adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayıydı.

NELER YAŞANDI?

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.