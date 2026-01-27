Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi

Trump\'a darbe, Minnesota\'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi
27.01.2026 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Minnesota eyaletinde 17 gün arayla 2 kişinin ICE polisi tarafından öldürülmesi ve sonrasında başlayan protestoların siyasi sonuçları ortaya çıkmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Minnesota Vali adayı Chris Madel hükümetin göç politikaları nedeniyle yarıştan çekildiğini açıkladı. Madel, ''İntikam söylemini destekleyemem" diyerek Trump kanadından ICE şiddetine karşı sesini yükselten ilk isim oldu.

ABD'de Minnesota Valiliği için Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Chris Madel, hükümetin göç politikalarını gerekçe göstererek seçim yarışından çekildiğini açıkladı. Madel'in kararı, eyalette Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) uygulamalarına yönelik tepkilerin arttığı bir dönemde geldi.

"İNTİKAM SÖYLEMİNİ DESTEKLEYEMEM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Madel, Cumhuriyetçi Parti'nin izlediği dili sert sözlerle eleştirdi. Madel,

"Cumhuriyetçi Parti'nin, eyalet halkına yönelik intikam söylemini destekleyemediğim gibi kendimi de bunu yapan bir partinin üyesi sayamam" ifadelerini kullandı.

GÖÇ POLİTİKALARINA ELEŞTİRİ

Madel, özellikle Minnesota'da yoğunlaşan ICE operasyonlarının amacından saptığını savunarak, bu uygulamaların toplumda korku ve güvensizlik yarattığını dile getirdi. ABD vatandaşlarının dahi kimliklerini kanıtlamak zorunda kaldığını belirten Madel, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi
Chris Madel

ANAYASA VURGUSU

Federal güvenlik güçlerinin yargı kararı olmadan, "sivil izin" belgeleriyle evlere baskın düzenlemesini eleştiren Madel, bu uygulamaları hem anayasaya aykırı hem de yanlış olarak nitelendirdi. Bu tür yöntemlerin hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini söyledi.

TRUMP YÖNETİMİ ZOR DURUMDA

Madel'in adaylıktan çekilmesi, Minnesota'da son haftalarda iki ABD vatandaşının ICE operasyonları sırasında hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşti. Yaşananlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikalarını ve özellikle Minnesota'daki uygulamaları yeniden tartışmanın merkezine taşıdı.

Minnesota'da hali hazırda Demokrat Partiden Tim Walz valilik koltuğunda oturuyor. Walz, son seçimde Demokratların adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayıydı.

NELER YAŞANDI?

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.

Donald Trump, Minnesota, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
ABD’de korkunç kaza 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü ABD'de korkunç kaza! 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:14
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu
Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:52:26. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'a darbe, Minnesota'da Cumhuriyetçi aday valilik yarışından çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.