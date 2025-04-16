Türk Bakan Uraloğlu, Slovenya'da Demiryolu Projelerini İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türk Bakan Uraloğlu, Slovenya'da Demiryolu Projelerini İnceledi

Türk Bakan Uraloğlu, Slovenya\'da Demiryolu Projelerini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratušek ile birlikte Divaca - Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi'ni inceledi. Türk mühendisliğinin Avrupa'daki etkisini vurgulayan Uraloğlu, ikili ticaret ilişkileri hakkında bilgiler paylaştı.

16.04.2025 19:59  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratušek ile görüştü. İkili, Divaca - Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi sahasında incelemelerde bulundu.

Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratušek ile Divaca - Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi sahasında incelemelerde bulunan Uraloğlu, Türk yüklenici tarafından yapımı gerçekleştirilen projede tünel ve viyadük inşaatının hızla sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, "NATM yöntemiyle kazılan tünellerde ciddi ilerleme sağlandı, Gabrovica Viyadüğü ise itme-sürme tekniğiyle inşa ediliyor. Ray altyapısından mekanik sistemlere kadar birçok kritik imalat, sahada titizlikle yürütülüyor. Türk mühendisliği Avrupa'da iz bırakmaya devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Slovenya programının devamında Avrupa'nın en önemli kara ulaşım koridorlarından birinde yer alan Karavanke Tüneli'nin 2'nci tüpü inşaatını da yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Türk yüklenici tarafından yapımı gerçekleştirilen proje hakkında detaylı bilgi aldı.

LÜBLİYANA BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Bratušek ve Slovenya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu'nun katılımıyla Başkent Lübliyana'nın Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile de görüşen Bakan Uraloğlu, "Şehircilik, ulaşım altyapısı, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamaları alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık" açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca, yerel yönetimler düzeyinde kurdukları bu güçlü temasların, Türkiye-Slovenya ilişkilerine katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

'SLOVENYA'NIN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYAN FİRMALARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda artan bir ivme ile geliştiğini kaydetti. Uraloğlu, ikili ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 3 milyar doları geçtiğini belirterek, "Slovenya'daki Türk yatırımları mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin en somut göstergeleridir. Slovenya'da stratejik altyapı projeleri üstlenen ve bunları başarıyla tamamlayarak Slovenya'nın gelişmesine önemli katkılar sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'2025 YAZ DÖNEMİNDE FREKENS ARTIŞI YAPILACAK'

Bakan Uraloğlu ayrıca, iki ülke arasında ikili karayolu taşımacılığında herhangi bir kota uygulanmamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Havacılık da Slovenya ile ilişkilerimizin güçlenerek devam ettiği bir diğer sektörümüzdür. THY tarafından Slovenya'ya haftada 14 frekans uçuş gerçekleştiriliyor. 2025 yaz döneminde frekans artışı yapılarak bu sayı 18'e çıkarılacak" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Slovenya, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Bakan Uraloğlu, Slovenya'da Demiryolu Projelerini İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:13:28. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Bakan Uraloğlu, Slovenya'da Demiryolu Projelerini İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement