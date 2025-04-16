Türk Bakan Uraloğlu, Slovenya\'da Demiryolu Projelerini İnceledi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratušek ile görüştü. İkili, Divaca - Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi sahasında incelemelerde bulundu.

Slovenya Altyapı Bakanı Alenka Bratušek ile Divaca - Koper Demiryolu İkinci Hat Projesi sahasında incelemelerde bulunan Uraloğlu, Türk yüklenici tarafından yapımı gerçekleştirilen projede tünel ve viyadük inşaatının hızla sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, "NATM yöntemiyle kazılan tünellerde ciddi ilerleme sağlandı, Gabrovica Viyadüğü ise itme-sürme tekniğiyle inşa ediliyor. Ray altyapısından mekanik sistemlere kadar birçok kritik imalat, sahada titizlikle yürütülüyor. Türk mühendisliği Avrupa'da iz bırakmaya devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Slovenya programının devamında Avrupa'nın en önemli kara ulaşım koridorlarından birinde yer alan Karavanke Tüneli'nin 2'nci tüpü inşaatını da yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, Türk yüklenici tarafından yapımı gerçekleştirilen proje hakkında detaylı bilgi aldı.

LÜBLİYANA BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Bratušek ve Slovenya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu'nun katılımıyla Başkent Lübliyana'nın Belediye Başkanı Zoran Jankovic ile de görüşen Bakan Uraloğlu, "Şehircilik, ulaşım altyapısı, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamaları alanlarında iş birliği imkanlarını ele aldık" açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca, yerel yönetimler düzeyinde kurdukları bu güçlü temasların, Türkiye-Slovenya ilişkilerine katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.

'SLOVENYA'NIN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYAN FİRMALARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin son yıllarda artan bir ivme ile geliştiğini kaydetti. Uraloğlu, ikili ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla 3 milyar doları geçtiğini belirterek, "Slovenya'daki Türk yatırımları mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin en somut göstergeleridir. Slovenya'da stratejik altyapı projeleri üstlenen ve bunları başarıyla tamamlayarak Slovenya'nın gelişmesine önemli katkılar sağlayan firmalarımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'2025 YAZ DÖNEMİNDE FREKENS ARTIŞI YAPILACAK'

Bakan Uraloğlu ayrıca, iki ülke arasında ikili karayolu taşımacılığında herhangi bir kota uygulanmamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Havacılık da Slovenya ile ilişkilerimizin güçlenerek devam ettiği bir diğer sektörümüzdür. THY tarafından Slovenya'ya haftada 14 frekans uçuş gerçekleştiriliyor. 2025 yaz döneminde frekans artışı yapılarak bu sayı 18'e çıkarılacak" dedi.