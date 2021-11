Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'a fahri doktora verildi - Son Dakika

Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'a, Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesi (AKU) tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım başkanlığındaki dostluk grubu üyeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Ayrım, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Kooperasiya Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Eldar Guliyev'le bir araya geldi.

Öğrencilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda Ayrım'a, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanında verdiği katkılardan dolayı" Guliyev tarafından üniversite "fahri nişanı" ve "fahri doktora" unvanı takdim edildi.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov programda yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın tarihinin en şerefli ve en gurur verici günlerini yaşadığını belirterek, Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nın ilk anından son anına kadar 83 milyonla beraber Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti. Emiraslanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk baştan beri Azerbaycan'a destek verdiğini ve savaş döneminde de Azerbaycan'a karşı herhangi bir dış müdahalenin yapılması durumunda ülkelerin Türkiye ile karşılaşacakları sözlerine vurgu yaptı.

Azerbaycan'a gelene kadar fahri doktoranın verileceğinden habersiz olduğunu vurgulayan Ayrım, "Çok duygulandım, yani hiç beklemediğim bir ödül töreniydi, bu töreni tertipleyen çok değerli rektörüme, mütevelli heyetine ve üniversitenin her bir ferdine çok teşekkür ediyorum. Ailem, ülkem ve kendim adına teşekkür ediyorum. Bugün parlamentodaki 600 milletvekili arkadaşımız da Azerbaycan konusunda aynı heyecanı duyuyor, aynı duygularla yatıp aynı duygularla kalkıyor. Azerbaycan deyince akan sular duruyor" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan birlikte tarih yazıyor"

Her gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "İHA'lar, SİHA'lar, Recep Tayyip Erdoğan kardeşim, Türkiye var olsun" sözlerini unutmadığını belirten Ayrım, "Bunlar çok büyük şeyler. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın Aliyev'in de belirttiği gibi savaşın başından sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındaydı ve savaştan sonra da inşallah şimdiye kadar olduğu gibi Türkiye ile Azerbaycan yan yana olacaklar. Türkiye ve Azerbaycan birlikte tarih yazıyor, 83 milyon Türk ve 10 milyon Azerbaycan vatandaşı baş komutanlarıyla birlikte tarih yazıyor, her bir fert tarih yazıyor, bizlerin hepimizin görevi var. Yarınlarımızsınız, bizler sizlerin önünüzdeki iyi örnekler olmak istiyoruz, yol göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Barışın yolu Zengezur'dan geçer"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Ayrım, "Gelin Karabağ'da ortaya çıkan son durumda 6'lı devletler olarak bu masa etrafında toplanalım, bu coğrafyada barışın, kardeşliğin, dostluğun nasıl olduğunu bütün dünyaya gösterelim. Ermenistan'a da şunu diyoruz, geçmişte olduğu gibi barışın yolu Zengezur koridorundan geçer. Bugün, Azerbaycan bayrağı altındaki Hankenti'de, Hocalı'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan'a itaat edecekler ve 1. sınıf vatandaş olarak yaşayacaklar. Barışın yolu Zengezur'dan geçer" ifadelerini kullandı. - BAKÜ