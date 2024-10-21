Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Politika

Türkiye Belediyeler Birliği Ekim ayı Olağan Meclis toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Antalya, Adana, Balıkesir Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Mardin, Manisa Mersin, Van Büyükşehir Belediye başkanları, il, ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği Ekim ayı olağan meclis toplantısında 2025-2029 stratejik plan, birlik teşkilat yönetmeliği, 2025 performans programı, mali bütçesi, Brüksel'de Türkiye Belediyeler Birliği irtibat ofisi açılması konu başlıkları görüşüldü. - MUĞLA