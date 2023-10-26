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Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı

Son Güncelleme: 27.10.2023 14:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Berdimuhamedov'un, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı

HANGİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Türkiye-Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Görsel-işitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Arasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet Servisi Akademisi Arasında İnsan Kaynaklarının Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Nezdinde Baş Arşiv Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü
  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Arasında Ulaştırma ve Bilgi Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkmenistan Kültür Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması İçin Gençlik Politikası Alanında 2024-2026 Dönemi İşbirliği Eylem Planı
  • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı

MEDYA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinematografi Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov'un imzaladığı "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasında medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda taraflar, kitle iletişimin üretim ve dağıtım faaliyetlerini yürüten kuruluşları aracılığı ile güvenilir enformasyonun yayılmasını teşvik edecek. Medya alanında tecrübe paylaşımı yapacak iki ülke, ortak projeler geliştirecek.

Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Türkmenistan arasında 13 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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