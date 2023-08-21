Kamu-Sen'den dikkat çeken karar! Memur zammı görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklar - Son Dakika

Kamu-Sen'den dikkat çeken karar! Memur zammı görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklar

Son Güncelleme: 21.08.2023 23:19

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklarını açıkladı. Kahveci, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorlukları aşmalarını sağlayacak tedbirlerin masada müzakere edilmesi gerektiğini vurgulayarak, yetkili konfederasyonun sorunları çözmek yerine kaçındığını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklarını açıkladı. Kahveci, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorlukların masada müzakere edilerek çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

"SORUNLARIN MÜZAKEREYLE ÇÖZÜLMESİ İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Kamu çalışanlarının yaşanan ekonomik olumsuzluklar nedeniyle karşı karşıya kaldıkları güçlükleri aşmalarını sağlayacak tedbirlerin masada müzakere yoluyla kararlaştırılması, çalışanların mali ve özlük haklarının piyasa gerçekleriyle örtüşecek biçimde ilerletilmesi gerektiğini vurguladıklarını aktaran Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tüm sorunların masada müzakere edilerek sonuca ulaştırılması için mücadele ettiklerini kaydetti.

"7. DÖNEMDE DE YENİ BİR FİYASKOYA DÖNÜŞTÜ"

Kahveci, çabalarına rağmen bugüne kadar yetkili konfederasyon ve sendikalar ile kamu işveren tarafının sorunları masaya yatırıp çözüm yollarını bütün paydaşlarla tartışmaktan ısrarla kaçındığını gördüklerini, bu yaklaşımın, daha önceki 6 dönem toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu gibi 7. dönemde de yeni bir fiyaskoya dönüştüğüne şahit olduklarını savundu.

"YETKİLİ KONFEDERASYONUN BU VEBALİNE SEYİRCİ OLMAYACAĞIZ"

Kahveci, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye Kamu-Sen olarak 25 milyon vatandaşımızın hiçbir sorununun tartışılmadığı, hayati önem taşıyan yüzlerce konunun gündeme dahi getirilmediği, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan uzak kalan, enflasyon tahmininin bile altındaki maaş artış teklifleriyle gelinen ve yalnızca yasak savmak adına yapılan toplu sözleşme görüşmesine katılmayacak, yetkili konfederasyonun bu vebaline seyirci olmayacağız.

"MİLYONLARIN GÜR SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

32 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kamu çalışanlarının gerçek savunucusu olarak çalışan ve emeklilerimizin kendileri ve aileleri için hak ettikleri refah seviyesinde bir yaşama ulaştırılması için her yerde, her zaman ve her zeminde etkili mücadelemizi sürdürecek, milyonların gür sesi olmaya devam edeceğiz."

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklife tepki gösterdi. Teklif üzerinde 22 Ağustos tarihine kadar uzlaşılmazsa hakem heyetine gidilecek. Hükümet, ilk teklifinde 2024 için yüzde 14+9, 2025 için 6+5 oranında zam önermiş, Memur-Sen zam teklifini kabul etmemişti. Teklif, 2024 için yüzde 33 olan Merkez Bankası tahmininin de altında kaldığı için sendikaların tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

Önder Kahveci, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kamu-Sen'den dikkat çeken karar! Memur zammı görüşmelerinin son oturumuna katılmayacaklar - Son Dakika


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