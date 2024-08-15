Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi artacak - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi artacak

Türkiye\'nin doğal gaz depolama kapasitesi artacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesini artırarak arz güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Önümüzdeki 5 yıl içinde 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolama imkanına sahip olacaklarını ifade etti.

15.08.2024 13:42
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ülkemizin doğal gaz depolama kapasitesini artırarak arz güvenliğimizi daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) 50'nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Bakan Bayraktar, BOTAŞ'ın kuruluşunun 50'nci yılını tebrik ederek, "Bugüne kadar ülkemizin enerjide merkez ülke konumunu güçlendiren başarılı projeleri BOTAŞ vasıtasıyla hayata geçirdik. 2003 yılında Mavi Akım Projesi'ni sisteme dahil ettik. Ülkemizin enerji ağlarını genişleten aynı zamanda Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğini pekiştiren TANAP'ı (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) 2018 yılında devreye aldık. Bu proje sayesinde Hazar Denizi'ndeki kaynakları Türkiye'ye getiriyor, ülkemiz üzerinden de Avrupa'ya taşıyoruz. Bu hattan Türkiye'ye taşınan toplam doğal gaz miktarı 28,5 milyar metreküp oldu. 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda Türk Akımı Anlaşması'nı imza altına aldık. 2020 yılının başından itibaren artık Karadeniz'in altından direkt olarak Rusya'dan doğal gaz temin etmeye başladık. Bu hattan da ülkemize bugüne kadar yaklaşık 40 milyar metreküp gaz arzı sağlandı" diye konuştu.

'5,8 MİLYAR METREKÜP DEPOLAMA KAPASİTEMİZ VAR'

Türkiye'nin enerji talebini sorunsuz karşılamaya ve arz güvenliğini tesis etmeye yönelik depolama yatırımları yapmaya devam ettiklerini belirten Bayraktar, "Özellikle kış aylarında arıza, kesinti gibi olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla doğal gazın bir bölümünü depolamak üzere çalışmalar yürüttük. Biri Silivri'de diğeri de Tuz Gölü'nde olmak üzere 2 yer altı depolama projesini hayata geçirdik. Bugün itibarıyla Silivri'nin 4,6 milyar metreküp, Tuz Gölü'nün de 1,2 milyar metreküp olmak üzere toplam 5,8 metreküp doğal gaz depolama kapasitesi bulunuyor. Ülkemizin doğal gaz depolama kapasitesini artırarak arz güvenliğimizi daha da güçlü hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

'LNG ALMA KAPASİTEMİZİ 160 MİLYON METREKÜP SEVİYESİNE TAŞIDIK'

Türkiye'nin bugün itibarıyla LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) alma kapasitesini 8 yılda 5 kat artırdığını söyleyen Bakan Bayraktar, "2016'da 30 milyon metreküp olan günlük LNG alma kapasitemizi bugün yaklaşık 160 milyon metreküp seviyesine taşıdık. Bu sayede Türkiye ihtiyacı olan gazın yarısını rahatlıkla sıvılaştırılmış doğal gaz ile tedarik edebilecek altyapıya sahip oldu. Bunların yanı sıra uzun vadeli projeler ve gaz anlaşmaları ile dengeli bir tedarik portföyü konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. En son 2 hafta önce Türkmenistan'daydık. Türkmen gazının, Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak proje ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ile stratejik bir çerçeve anlaşma imza ettik. Bu kapsamda BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırdık. ABD ziyaretimiz kapsamında yaptığımız görüşmeler neticesinde 2 ayrı şirket ile 10 yıl süreyle LNG alımı konusunda anlaşmaya vardık. Yine Cezayir ile olan LNG anlaşmamızı 2027 sonuna kadar uzatma kararı aldık" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi artacak - Son Dakika

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