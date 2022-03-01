Türkiye'nin geleceğine yön verecek kararsız seçmenler kim: 18-34 yaş aralığında ve yüksek eğitimli! - Son Dakika

Area Araştırma 22-25 Şubat tarihlerinde 26 ilde 2 bin 460 kişi ile yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette sorulan "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz "sorusuna 'Kararsızım'/ 'Hiçbiri' yanıtını veren yüzde 18,2'lik seçmenin demografik ve politik analizi yapıldığında ise, en kararsız grubun 18-34 yaş aralığında olan üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip oldukları görüldü. Bu kararsız seçmenlerin(yüzde 6.2) 2018 yılında ise AKP'ye oy vermeleri dikkat çekti.

Araştırma kapsamında katılımcılara "Türkiye'nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusu da yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 63.2'si "güçlendirilmiş parlamenter sistem", yüzde 36.8'i "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 66.1'i "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi/hayat pahalılığı" yanıtını verdi. Bu soruya verilen diğer yanıtlar sırayla adalet, eğitim ve işsizlik oldu.

Araştırmaya katıların yüzde 53,5'i CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın önümüzdeki seçimlerde yeni partilerle seçime katılmasını desteklerken yüzde 32,7'i ise bunu desteklemiyor.

Araştırmaya göre partilerin oy oranları, kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle belirlendi:

AK Parti: 33.1

CHP: 28

İYİ Parti: 14.2

HDP: 10.6

MHP: 8.1

DEVA Partisi: 3

AREA'nın araştırmasına göre; kararsız oylar dağıtıldığında AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 41,2 oy alıyor.

CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise yüzde 42,2 oranında oy alıyor.

HDP'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldığında yüzde 10,6 olarak ankete yansıdı.

Diğer 4 parti (DEVA, Gelecek, SP ve DP) oy oranları ise yüzde 4,8 olarak kaydedildi.