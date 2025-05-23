Türkiye ve Çin Taşımacılıkta İşbirliği Yapacak - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Çin Taşımacılıkta İşbirliği Yapacak

Türkiye ve Çin Taşımacılıkta İşbirliği Yapacak
23.05.2025 11:32
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çinli mevkidaşıyla taşımacılığı geliştirmek için iletişim mekanizması kurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile görüştü. İki ülke arasında taşımacılığı ve ticareti nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, doğrudan iletişimi sağlayacak birer temsilci görevlendirdiklerini söyledi. Uraloğlu, "İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulundu. Çin ziyaretini değerlendiren Bakan Uraloğlu, küresel ulaştırma koridorlarının iki önemli noktasının Türkiye ve Çin olduğunu belirterek, üç gün süren program kapsamında özellikle Orta Koridor'u taşımacılık, ticaret ve üretim noktasında nasıl geliştirebileceklerini ele aldıklarını ifade etti.

Programın ilk gününde Xi'an kentinde 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Forumu'na katıldıklarını ve akabinde Shaanxi Eyaleti Valisi, Xi'an Şehri Belediye Genel Sekreteri ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, "Özellikle lojistik üs olan Xi'an'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Afrika'nın kuzeyine nasıl taşımacılık yapılabileceğini, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi değerlendirdik" diye konuştu.

LOJİSTİK DAĞITIM MERKEZİ TÜRKİYE

İkinci gün ise iki teknoloji şirketi ile görüşen Bakan Uraloğlu, söz konusu firmaların halihazırda Türkiye'de başta GSM ve teknoloji alanında iş yaptıklarını anımsattı. Uraloğlu, Türkiye'de teknoloji üretimi yapılması, Ar-Ge merkezlerinin kurulması ile ilgili konuların masaya yatırıldığını bildirdi.

Uraloğlu, şirketlerden bir tanesinin Ar-Ge merkezi kurduğunu, devamı ile ilgili de çalışmaların olduğunu söyleyerek "Aynı zamanda Türkiye'nin de bu firmalar adına bulunduğumuz coğrafyada bir lojistik dağıtım merkezi olması noktasında temaslarımız oldu. Olumlu gelişmeler kat ettiğimizi söylemem gerekir. Mutlaka yakından takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

URALOĞLU, ÇİN ULAŞTIRMA BAKANI LIU WEI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Programının 3'üncü gününde ise Çin Halk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile görüşen Uraloğlu, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve denizcilik noktasında ulaştırmanın dört modunu da ele aldıklarını aktardı. Uraloğlu, "Taşımacılığı ve ticareti nasıl geliştirebileceğimizi heyetlerimizle beraber ele aldık" dedi.

Kara yolunu daha da geliştirmek için istişarelerde bulunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, gümrüklerde yaşanan problemleri masaya yatırdıklarını da kaydetti. Uraloğlu, demir yolunda da blok tren işletilmesi noktasında Türkiye'deki özel sektör ile de temasın kurulmasını sağladıklarını söyledi.

DOĞRUDAN İLETİŞİM KURULACAK

Türkiye-Çin arasında doğrudan iletişimi sağlayacak birer kişi görevlendirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İletişim sağlayacak mekanizma ile ortaya çıkan problemleri daha hızlı çözme imkanına sahip olacağız. Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için ulaştırma adına bize düşen görevleri hızlıca yapacağız" diye.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Çin Taşımacılıkta İşbirliği Yapacak - Son Dakika

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