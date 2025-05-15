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Politika

Ukrayna Müzakerelere Hazır

Ukrayna Müzakerelere Hazır

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu ve müzakerelere başlayacağını söyledi.

15.05.2025 10:19
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Savaşın sona ermesi için Ukrayna hazır. Ukrayna bir ateşkese hazır. Derhal müzakere masasına oturmaya hazır. Bu kesinlikle net. Rusya tarafında artık top" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi açıklamada bulunup, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'daki savaş ve küresel güvenlik tehditlerine yönelik NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırma çağrısında bulunan Mark Rutte, "Daha fazla para harcayarak güvenliğimizi tesis etmeye kararlıyız. Sadece para harcayarak değil, aynı zamanda başka faaliyetler yaparak güvenliğimizi sağlamak üzere adımlar atmaya hazırız. Aynı çerçevede savunma sanayi üretimini de konuşacağız. NATO'nun da savunma sanayi imalatını artırmak durumundayız. Özellikle Rusya söz konusu olduğunda onların önüne geçmek durumundayız. Savunma sanayi imalatı üretimi söz konusu olduğunda elbette topluca elimizden gelen her şeyi yaparak, Ukrayna'nın galip gelmesini sağlamak durumundayız. Bu savaşı kalıcı bir barışa kavuşturması için Ukrayna'yı her türlü desteklemek durumundayız. Birincisi, bütün kapasitemizi zamanında hazır hale getirmeliyiz ki bundan üç yıl sonra, beş yıl sonra yeniden bir hamle yapması söz konusu olabilir Rusya'nın. Bunun için hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Bütün müttefiklerin harcama açısından eşit seviyeye gelmesi gerekiyor. Avrupa'nın, Kanada'nın yaptığı bu" dedi.

'BİR SONRAKİ TEHDİT ÇİN'

Bir sonraki tehdidin de Çin olduğunu ifade eden Rutte, "Ayrıca bütün bunlarla ilgili daha fazla harcama yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bir değerlendirme yapıp, savunmayla ilgili harcamaların gerektiği şekilde yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Elbette araçlarımızı kullanmak için gereken yakıt da bu kapsama giriyor ve tankları inşa etmek için yapılan harcamalar da bu kapsama giriyor. Hepsini değerlendiriyoruz etraflıca" diye konuştu.

'TRUMP'IN SAYESİNDE ENGEL AŞILDI'

Rusya- Ukrayna savaşında ateşkes ve barış görüşmelerini değerlendiren Mark Rutte, "Savaşın sona ermesi için Ukrayna hazır. Ukrayna bir ateşkese hazır. Derhal müzakere masasına oturmaya hazır. Bu kesinlikle net. Rusya tarafında artık top. Hangi ekiple buraya gelecekler, nasıl ilerleyecek süreç, bunu anlamayı bekliyoruz. Top artık onlarda. Ukrayna bu barış sürecinin müzakerelerine başlamak için hazır. Sayın Başkan Trump ve Amerikalılar sayesinde bu darboğaz aşıldı. Artık Rusların sonraki adımı atması gerekiyor. Şurası çok net. Rusya daha düşük seviyede bir heyet gönderiyor bu barış müzakerelerine. Ukrayna ise hazır olduklarını söylüyor masaya oturmaya. Derhal bir ateşkes ilan edip, müzakerelerle birlikte bu savaşı sonlandırmak için bir sonraki adımı atmaya hazır görünüyorlar. Amerikalılar ve Ruslar arasında herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Başkan Trump'ın sayesinde bir engel aşıldı. Ancak bundan sonra bir sonraki adımın düşünülmesi gerekiyor. İttifak müttefikleri olarak bizim bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak olacakları göreceğiz hepimiz hep birlikte" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR'

Türkiye'nin burada çok büyük bir rol oynadığını ifade eden Mark Rutte, "İlgili tüm ortaklarla, taraflarla iyi ilişkileri var. Görüşmelerin yürütüleceği yer belli olduğunda bir araya getirecek güç var. Dışişleri Bakanlığı aracı olarak da Türkiye'nin önemli bir rolü var elbette burada. Ancak burada bu çalışmaların yapılması, ilgili heyetle Rusya'nın bu toplantılara, görüşmelere gelmesi. Temkinli bir şekilde iyimser olmaya devam ediyorum. Rusların adım atması gerekiyor sadece Ukraynalıların değil. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda yaşanacakları hepimiz göreceğiz ama temkinli olmakla birlikte iyimser olmaya devam ediyorum ben de" diye konuştu.

'BİR KISIT GETİRMESİNE TARAFTAR DEĞİLİZ'

NATO olarak müttefikler arasındaki silah satışları konusunda herhangi bir kısıtlama yapmamaya yönlendirmek ve teşvik etmek istediklerini kaydeden Rutte, "Eurofighter'larla ilgili geçen hafta görüşmeler yapılmıştı. Birtakım ipuçları aldık alınacak kararlarla ilgili. Bu konuda daha fazla yorum yapmak istemiyorum ama genel itibarıyla NATO çerçevesinde müttefiklerin kendi aralarındaki silah satışına, savunma sanayi satışlarına herhangi bir kısıt getirmesine taraftar değiliz. NATO satın alma ofisi Lüksemburg'da bildiğiniz üzere bu konudaki soruşturmaları kendileri başlattı. İlgili makamlarla, mercilerle temasları sürüyor. Muhakkak bu çalışmaları sürdüreceklerdir. Sorunun kökenine ineceklerdir. NATO olarak hiçbir surette hukuki ilkelerin çiğnenmesine göz yumamayız. Bu konuda daha fazla yorum yapamayacağım. Çünkü ilgili mercilerin elinde şu anda bu dosya. Ancak şunu ifade edebilirim. Tam iş birliğini sürdürmeye devam ediyoruz. Çoklu bir çabayla çalışmayla sorunu çözeceğiz" dedi.

BAKAN FİDAN: BÜYÜK BİR GURURLA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak büyük bir gururla bu toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu son derece önemli bir dönemde, önemli gelişmeye şahit oluyoruz bölgemizde. NATO müttefikleri olarak bugün çok önemli tartışmalar yürüteceğiz. Gündemimiz; savunma sanayisindeki, harcamalarındaki külfet paylaşımından savunma sanayi tabanımızı nasıl genişletebiliriz ve Ukrayna'daki barışı nasıl tesis edebilirize kadar uzanıyor. Bu toplantı önümüzdeki ay liderlerin Hollanda'da yürüteceği zirvede yapacakları görüşmelere hazırlık niteliğinde" dedi.

Kaynak: DHA

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