Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Ankara-Sivas hızlı tren hattı Trabzon\'a da gelecek

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen sene Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtıklarını belirterek, "Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesini de yapıyoruz. Ne demektir bu? Bu tren Kırıkkale'den yola çıktı, Trabzon'a da gelecek Allah'ın izniyle." dedi.

Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığınca Ortahisar ilçesinde düzenlenen yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle birlikte ülkenin her tarafına hizmet ettiklerini söyledi.

Çanakkale, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerini, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Beğendik-Botan Viyadüğü'nü, Konya'da Eğiste Viyadüğü'nü yaptıklarını anlatan Uraloğlu, "Ülkenin neresinde, ne lazımsa onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da 2005'te Tanjant Yolu'nu, devamında ise Kanuni Bulvarı'nı peyderpey trafiğe açtıklarını anlattı.

Karadeniz Sahil Yolu'nu 2007'de bitirdiklerini, geçen yıl ise Zigana Tüneli'ni trafiğe açtıklarını vurgulayan Uraloğlu, tüm ilçelerde de çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, değişen gelişen Trabzon'a yakışacak çevre yolunun temelini 1 Nisan 2023'te atarak hızla yollarına devam ettiklerini söyledi.

"2023 yılında 3,5 milyon insan Trabzon'dan seyahat etti"

Trabzon'da hafif raylı sistemin çok tartışıldığına değinen Uraloğlu, "Büyükşehir Belediyemizin başlattığı hafif raylı sistem Trabzon'da çok tartışıldı, çok su kaldırdı ama onu ete kemiğe büründürdük. Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluğuna aldık ve detay projelerine başladık. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, projeleri ekiple hayata geçirdiklerini anlatarak, "Adil bakanımız Trabzon Havalimanı'nı da yatırım planına aldırdı, biz de takipçisiyiz. İnşallah onun da ihalesini yapacağız. 2023 yılında 3,5 milyon insan Trabzon'dan seyahat etti. Türkiye'de beşinci, altıncı sıralarda olan bir havalimanını konuşuyoruz. Onu da yine yürütmüş olacağız." dedi.

"Tren Maçka'dan mı gelsin, Rize'den mi aşağıya insin, Tirebolu'dan mı iner?" konusunun hep konuşulduğuna işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şöyle bir karar verdik. Dedik ki bütün Karadeniz sahilini kapsasın, Samsun'dan başlasın Sarp'a kadar. Onun da proje çalışmalarını başlattık, o da hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtık. Şimdi Kırıkkale'den Çorum'a olan kesimin ihalesini de yapıyoruz. Ne demektir bu? Bu tren Kırıkkale'den yola çıktı, Trabzon'a da gelecek Allah'ın izniyle."

Uraloğlu, vatandaşlardan yarın yapılacak seçimlerde destek isteyerek, şunları kaydetti:

"Biz sizi nereye davet ettiysek geldiniz. Ne zaman sizden güç istediysek verdiniz. İlimizin yöneticileri, sizlerin temsilcileri olarak bizi Ankara'ya öyle bir güçle yollayın ki... Ben buna inanıyorum büyükşehirde rekor oyla beraber inşallah onu garantiledik de kaç olacak? Allah'ın izniyle öyle gideceğiz. İlimizin en büyük ilçesi Ortahisar'da da o güçle, desteğinizle beraber yine en yüksek oyla beraber seçileceğimize inanıyorum. 18 ilçemiz ve büyükşehrimizle beraber inşallah pazartesi sabah Cumhurbaşkanımıza, 'Sayın Cumhurbaşkanım siz Trabzon'a kıymet verdiniz, işte karnemiz budur.' diyeceğiz hep beraber inşallah."

Şehir merkezindeki yürüyüşe TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ile Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar ve partililer katıldı.

Bakan Uraloğlu, Araklı ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Araklı-Bayburt yolunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, "90 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. 4 kilometrenin üzerinde bir tüneli yaptık trafiğe açtık. Geri kalan 45 metreyi de bitirdik. İlk etapta Araklı'ya en yakın olan 7 kilometreyi bitirmiştik. Geri kalan 10 kilometrenin de ihalesini yaptık. 2025'te inşallah o 10 kilometreyi bitiriyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, geri kalan 35 kilometrenin ihalesini yaparak çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Nihayetinde 90 kilometreyi Allah'ın izniyle bitireceğiz. Zorlu bir coğrafya biliyoruz. Araklı bunu hak ediyor, biz de gereğini yapacağız." açıklamasında bulundu.