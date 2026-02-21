Ülkücü Şehitler İçin İftar Programı - Son Dakika
Ülkücü Şehitler İçin İftar Programı

21.02.2026 23:59
ÜLKÜ Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Şehadetin Sofrası Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı programında konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bizim soframızda her zaman Halil İbrahim'in bereketi, gönlümüzde ise vatan sevdası var.

Bu sofra 15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper edenlerin, şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun emanetini namus bilenlerin sofrasıdır" dedi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından Şehadetin Sofrası Ülkücü Şehitler Hatıra İftarı programı düzenlendi. İftar programa AK Parti Genel Sekreter ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ailesi katıldı. Program iftarın yapılmasının ardından başladı. Programda konuşan İnan, "Bizim soframızda her zaman Halil İbrahim'in bereketi, gönlümüzde ise vatan sevdası var. Bu sofra 15 Temmuz'da tanklara göğsünü siper edenlerin, şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun emanetini namus bilenlerin sofrasıdır. Dualarımız Kerkük'ten Karabağ'a, Doğu Türkistan'dan bugün çocukların feryatlarının göğe yükseldiği Gazze'ye kadar uzanıyor" ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK KAZANDIK'

İzmir'de okul başkanlığından başlayan mücadelelerinin bugün temsiliyete kavuştuğunu söyleyen İnan, şöyle devam etti:

"O nedenle sizlerin gayretinin ve o sarsılmaz iradenin de ne demek olduğunu iyi bilenlerdenim. Siz 2023'te Cumhur İttifakı olarak güç verdiniz ve biz Cumhur İttifakı olarak kazandık. Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yüzde 53'lere varan bir oyla seçildi. 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı değil de Millet İttifakı kazansaydı; bugün Suriye'de Türkiye'nin pozisyonu ne olurdu? Bugün Kıbrıs'ta nasıl bir tavır takınırdı? sizlerin takdirine bırakıyoruz. Cumhur İttifakı'nı iktidar yapmasaydınız bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nda maarif müfredatı değil, emin olun ki LGBT müfredatı olurdu. Bundan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. İnşallah bilge liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2028 yılına girerken İzmir ve Cumhur İttifakı olarak hep birlikte daha güçlü bir zafere, imza atacağız."

'YİĞİT EVLATLAR, TÜRKİYE'YE DEĞİL DÜNYAYA DA YÖN VERECEK'

"2023 seçimlerinde Z kuşağı gibi zırvalarla uğraşmıştık" diyen İnan, şunları söyledi:

"O seçimlerde gençlere kuşak tanımlaması yaptılar. Her zaman olduğu gibi bu milletin değerlerini tanımayanlar, gençlerin duygularını istismar etmeye çalıştılar. Ama hamdolsun Cumhur İttifakı olarak, özellikle Ülkü Ocaklarımızın o kendine özgü çalışmayla birlikte Z Kuşağı zırvalarını tarihin kara çöplüğüne yolladık. Öte yandan 2021- 2022 yılında LGBT kampanyaları ciddi bir şekilde sürüyordu. O dönemlerde de Türkiye, LGBT yardakçılığına asla müsaade etmedi, barikat oldu. Bugün yine Rusya'sından Amerika'sına kadar tüm dünya, düşmanca olan bu LGBT yardakçılığına karşı, Türkiye'nin durduğu noktaya geldi. 70 yıldır katil İsrail'in işgal ettiği, Filistin halkına zulmettiği toprakların hakkını her zaman Türkiye korudu, her zaman savundu. Ama o zaman ilk aylarda 'ama'lı cümleler kuruyorlardı. Ama 'Hamas' diyorlardı. Ama 'Filistin' diyorlardı. Üç sene geçti. Bugün Türkiye'nin durduğu noktaya onlar da geldi. Bugün Gazze'nin ve Özgür Filistin'in hakkını savunuyorlar. İçinde bulunduğumuz dünyada her şeyi bize dayatmaya çalışıyorlar. Bu dayatmaya çalışılan şeylere rağmen, özünüz gibi kalabilmek gerçekten bir duruş meselesi. Türkiye'nin gençliğinde de bu duruşu kazandıran ve dünyanın en büyük kirli kampanyalarının empoze edildiği dünyada Türk gençliğini koruyan elbette tarihi Ülkü Ocaklarımızdır. Buradan çıkan yiğit evlatlar, Türkiye'ye değil dünyaya da yön verecek."

'ÜLKÜ OCAKLARI VARSA TÜRK GENÇLİĞİ KARANLIĞA MAHKUM DEĞİLDİR'

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise "Ülkü Ocakları varsa Türk gençliği karanlığa mahkum değildir. Bataklığa itilmiş değildir. Yabancı ideolojilerin kendi alışkanlıklarının insafına bırakılmış değildir. Ülkü Ocakları varsa umut vardır. Ülkü Ocakları varsa gelecek vardır. 2025 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim fikir babam' dediği Ziya Gökalp'in üç eserinden oluşan kitabını çıkarmıştık. Türkleşmek, İslamlaşmak ve muasırlaşmak üzerine Türk gençliğine önemli bir eğitim alt yapısı oluşturmuştuk. 2026 yılında Yusuf Akçura'nın Üç Tarz-ı Siyaset, Türkçülüğün Tarihi ve Şark Meselesi'ne dair eserlerini bir araya getirdik. Çünkü bize göre Yusuf Akçura'yı, Ziya Gökalp'i bilmeden Atatürk'ü anlamak mümkün değil. Atatürk Cumhuriyeti bir sloganla, bir duyguyla kurmadı. Bir fikirle, bir akılla kurdu. Bugün Atatürk'ü rozetle, afişle, posterle anlatmaya çalışanlar maalesef bunun farkında değiller. Atatürkçüyüm demek Atatürk'ü anlamak demektir. Atatürk'ü anlamak demek Atatürk'ün fikir kaynaklarını bilmek demek. Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp bu kaynakların başında gelmektedir. Biz diyoruz ki Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Atatürk, Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş ve liderimiz Devlet Bahçeli bir çizgidir. Türk milliyetçiliğinin en doğru yol haritası bu çizgiyle beraber gösterilmektedir. Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş, Türk milliyetçiliğini sadece bir slogan olmaktan çıkarıp yaşayan bir dava haline dönüştürmüştür" diye konuştu.

'YARIN YAŞANACAKLAR BUGÜNÜN ESERİ OLACAKTIR'

"Asırlar öncesinden başlayan, bitti dendiğinde bitmeyen o yürüyüşün devam ettiğine bugün burada bir kez daha hep beraber şahitlik ediyoruz" diyen MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yüzden gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki Türk'ün tarih serüveni boyunca vatan ve milleti için can veren ecdadımızın değerleri için hayatlarını kaybetmiş kutlu dava yolcusu ülküdaşlarımız, cümle aziz şehitlerimiz, kanlarıyla mukaddes kıldıkları vatan uğruna vatan toprağında huzurludurlar. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle 'bugün olanlar günün sonucudur. Yarın yaşanacaklar bugünün eseri olacaktır'."

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Mehmet Kılınç/ İzmir,

Kaynak: DHA

