Ümit Özdağ'ın 2. tura kararını duyuracağı basın toplantısı saat 13.00'e ertelendi - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın 2. tura kararını duyuracağı basın toplantısı saat 13.00'e ertelendi

23.05.2023 11:18

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin duyuru yapacağı basın toplantısı saat 11.00'den 13.00'e ertelendi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından bugün ikinci tur kararını açıklayacak olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın toplantısı saat 11.00'den, 13.00'a ertelendi.

PARTİNİN HESABINDAN PAYLAŞILDI

Zafer Partisi sosya medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bugün saat 11.00'de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir" denildi.

DÜN GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

Dün öğlen saatlerinden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Özdağ, saat 18.30'da Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci görüşmesini gerçekleştirmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE ORTAK MUTABAKAT METNİ

Kılıçdaroğlu ile ortak mutabakat metni üzerinde çalışan Ümit Özdağ, Twitter üzerinden görüşmeyle ilgili açıklamasında; "Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti'ne arz ederim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
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Ümit Özdağ'ın 2. tur kararını açıklayacağı basın toplantısı saat 13.00'e ertelendi Ümit Özdağ'ın 2. tur kararını açıklayacağı basın toplantısı saat 13.00'e ertelendi

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın 2. tura kararını duyuracağı basın toplantısı saat 13.00'e ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın 2. tura kararını duyuracağı basın toplantısı saat 13.00'e ertelendi - Son Dakika
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