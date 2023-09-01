Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları iki bakanlığı daha açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli mutabakatın yeni detaylarını paylaştı. İçişleri Bakanlığı dışında kendilerine verilen iki bakanlığın da ismini açıklayan Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz aylarda çok konuşulacak bir açıklama yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakatın detaylarını paylaşan Ümit Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." demişti.
Gizli mutabakata Millet İttifakı'nın paydaşlarından o dönem peş peşe tepki gelirken, Ümit Özdağ İçişleri dışında iki bakanlığın ismini vermemişti. Gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube programına konuk olan Ümit Özdağ, iki bakanlığın da ismini açıkladı. Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. İlk kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hata Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğinden konuştuk. MİT'in içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla görüşüldü.
Özdağ'ın açıkladığı protokolle ilgili o dönem Kılıçdaroğlu susmayı tercih etmişti. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, "Sizin Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Evet var. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değildir. Evet protokokol var, kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta."
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