Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları iki bakanlığı daha açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları gizli mutabakatın yeni detaylarını paylaştı. İçişleri Bakanlığı dışında kendilerine verilen iki bakanlığın da ismini açıklayan Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık" dedi.

ÖZDAĞ, KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIKLARI GİZLİ MUTABAKATI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz aylarda çok konuşulacak bir açıklama yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları mutabakatın detaylarını paylaşan Ümit Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." demişti.

"KÜLTÜR VE TURİZM İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇİN DE SÖZ VERİLDİ"

Gizli mutabakata Millet İttifakı'nın paydaşlarından o dönem peş peşe tepki gelirken, Ümit Özdağ İçişleri dışında iki bakanlığın ismini vermemişti. Gazeteci Bahar Feyzan'ın Youtube programına konuk olan Ümit Özdağ, iki bakanlığın da ismini açıkladı. Özdağ, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi. İlk kez açıklıyorum. Ama bunlar konusunda bir yazılı metinde anlaşmadık. Hata Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünebileceğinden konuştuk. MİT'in içinden gelen birisinin başkan seçilmesi kaydıyla görüşüldü.

KILIÇDAROĞLU: İKİ KİŞİNİN NAMUSUNA TESLİM EDİLEN BİR PROTOKOLDÜR

Özdağ'ın açıkladığı protokolle ilgili o dönem Kılıçdaroğlu susmayı tercih etmişti. Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, "Sizin Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Evet var. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değildir. Evet protokokol var, kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta."