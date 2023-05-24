Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

"HDP BÜYÜK BİR ATILIM YAPAR"

Bu gelişmenin ardından Özdağ'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşma gündem oldu. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını yorumladığı açıklamasında, "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP ile desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. Ve örgütle HDP arasındaki etkileşim yoğunlaşır.

"İÇ SAVAŞ BAŞLAR"

HDP desteğiyle geldiği için ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerde karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."

GÜNDEM OLDU

Söz konusu açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar Özdağ'ın sözleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti. O yorumlardan bazıları: