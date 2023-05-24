Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu

24.05.2023 15:38

Ümit Özdağ'ın seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı siyaset kulislerinde geniş yer buldu. Bu gelişmenin ardından Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği; "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı PKK desteği isterler." ifadeleri yeniden gündem oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

"HDP BÜYÜK BİR ATILIM YAPAR"

Bu gelişmenin ardından Özdağ'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşma gündem oldu. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını yorumladığı açıklamasında, "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP ile desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. Ve örgütle HDP arasındaki etkileşim yoğunlaşır.

"İÇ SAVAŞ BAŞLAR"

HDP desteğiyle geldiği için ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerde karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."

GÜNDEM OLDU

Söz konusu açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar Özdağ'ın sözleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti. O yorumlardan bazıları:

YORUMLAR (2)
  • Enes Teke: Kimin operasyon çocugu oldugu belli oldu Cevap Yaz 19 6 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: o zaman destek verme... Cevap Yaz 18 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu - Son Dakika


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