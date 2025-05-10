Uraloğlu: Hizmet Borcumuz

1)BAKAN URALOĞLU: HİZMET BİZİM BORCUMUZDUR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gerek Türkiye'de gerek Trabzon'da gerekse her tarafta yaptığımız hizmetleri oy terazisine koymuş olsaydık; şu anda yerel ve genel seçimde aldığımızda oydan çok daha fazlasını almış olurduk. Hizmet bizim borcumuzdur, bunu elbette yapacağız ve vatandaşımızın kafasına kakmayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'a gelerek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Siyaset Akademisi' programına katılarak gençlerle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, ardından AK Parti Trabzon Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına da katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

'KARA YOLUNDA DEVAM EDEN BİRÇOK PROJEMİZ VAR'

Bakan Uraloğlu, Trabzon'daki hafif raylı sistem proje çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Kara yolunda devam eden birçok projemiz var. Of- Çaykara'dan tutun; Özdil, Düzköy'e ve Vakfıkebir'e kadar birçok yerde çalışmalarımız devam ediyor. Benim üniversite yıllarımda kent içi raylı sisteme başlanacağı ile ilgili konuşmalar vardı. Bugün, Akçaabat'tan başlayıp, Yomra'ya kadar şehrin ağırlık merkezine hizmet edecek hafif raylı sistem projesini Cumhurbaşkanımızın onayı ile yaptırım programına aldık ve proje çalışmalarını başlattık. Hedefimiz; bu sene bu proje çalışmalarını bitirmektir. 1'inci etap olan Şehir Hastanesi'nden başlayarak; Beşirli'den, Ayasofya'dan, Atapark'tan, Meydan'dan ve üniversiteden sonra Havalimanı'na kadar giden hattın ihalesini önümüzdeki sene yapabilmeyi hedefledik. İnşallah bunu yapacağız; hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

'509 KİLOMETRELİK BİR HATTAN BAHSEDİYORUZ'

Samsun-Sarp demir yolu projesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, " 'Karadeniz'e demir yolunu nereden getirelim?' konusunda çeşitli çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'dan Sarp'a kadar Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in sahil kesimi proje çalışmalarımızı yürütüyoruz. 509 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. 200 kilometre hızla seyahat edecek. Hem yolcu hem de yük taşınmasına hizmet edecek. Trabzon Havalimanı, Türkiye'deki 58 havalimanından ilk 10 arasına giren bir havalimanıdır. Geçen seneki yolcu sayımız 3,6 milyon. Yeni yapılan düzenlemeler ile bu kapasiteyi artırıyoruz. Kapasiteyi 10 milyon yolcuya çıkaracak havalimanı çalışmalarını yürütüyoruz. Baz istasyonlarını da kurmaya devam edeceğiz. Boztepe'de görselliği bozan verici antenler ortadan kaldıracağız. Trabzon'a yakışan bir proje çalışmasını da başlattık" diye konuştu.

'TEŞKİLATIMIZ GÜZEL HİZMETLER YAPIYOR'

En güzel hizmetin vatandaşa dokunabilmek olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Gerek Türkiye'de gerek Trabzon'da gerekse her tarafta yaptığımız hizmetleri oy terazisine koymuş olsaydık; şu anda yerel ve genel seçimde aldığımızda oydan çok daha fazlasını almış olurduk. Hizmet bizim borcumuzdur, bunu elbette yapacağız ve vatandaşımızın kafasına kakmayacağız. Sadece hizmetleri yapmak, beklenen yeterli oyu almamıza yetmiyor. Teşkilatımız güzel hizmetler yapıyor. En güzel hizmetimiz vatandaşımızın omzuna dokunabilmek, gönlüne girebilmektir" dedi.