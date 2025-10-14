Avrupa Birliği genişliyor, Balkan ülkesi 28. üye oluyor - Son Dakika
Avrupa Birliği genişliyor, Balkan ülkesi 28. üye oluyor

14.10.2025 16:46
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Karadağ'ı ziyaretinde ülkenin AB'ye üyelik yolunda hızla ilerlediğini ifade ederek, "2028'de AB'nin 28. üyesi olma konusunda kararlısınız. Bu iddialı bir hedef ama biz iddialı olmayı severiz. Karadağ hedefe odaklanır ve birlik içinde kalırsa bunu başarabilir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Batı Balkan ülkelerinin birliğe katılım süreci ve ortak pazara kademeli erişimlerine yönelik AB desteğini yinelemek üzere gerçekleştirdiği Batı Balkan turu çerçevesinde Arnavutluk'un ardından ikinci durağı Karadağ'da temaslarda bulundu.

"KARADAĞ 2028'DE AB'NİN 28. ÜYESİ OLABİLİR"

Karadağ'ın Tivat şehrinde Karadağ Yatırım Konferansı açılışında Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Leyen, "Buraya her gelişimde Avrupa'nın kalbinin Karadağ'da attığını hissediyorum. Siz sadece Avrupa geleceğine bağlı değilsiniz, aynı zamanda buna tutkuyla inanıyorsunuz. Çünkü hiç şüphesiz katılım sürecinin öncüsüsünüz. Geçen yılki ziyaretimden bu yana dört fasıl kapattınız ve bu yıl, beş faslı daha kapatma yolundasınız. Tüm fasılları gelecek yıl kapatmaya ve sizin de söylediğiniz üzere 2028'de AB'nin 28. üyesi olmaya kararlısınız. Bu iddialı bir hedef ama biz iddialı olmayı severiz. Karadağ, hedefe odaklanır ve birlik içinde kalırsa bunu başarabilir" dedi.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME KARARINIZI TAKDİR EDİYORUZ"

Her Avrupa ülkesinin stratejik bir taraf seçmek zorunda olduğunu ve Karadağ'ın tercihini AB'den yana yaptığını söyleyen Leyen, "AB'nin dış ve güvenlik politikası ile tamamen uyum içindesiniz. Ukrayna'daki eğitim misyonumuzu desteklemek üzere Karadağ askerlerini göndermeye karar vermenizi de derinden takdir ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ AB'NİN ÖZÜNÜ OLUŞTURUR"

Anketlere göre Karadağ halkının yüzde 83'ü AB ile ortaklığı olumlu değerlendirdiğini ve AB genelinde vatandaşların çoğunun Karadağ'ı AB'nin bir parçası olarak görmek istediğini vurgulayan AB Komisyonu Başkanı, "Destek özellikle Slovenya ve Hırvatistan gibi yakın komşularınızda çok yüksek. Bu da çok güzel. İyi komşuluk ilişkileri, AB'nin özünü oluşturur" dedi.

SPAJİC: TÜM FASILLARI ÖNÜMÜZDEKİ YIL SONUNA KADAR TAMAMLAYACAĞIZ

Karadağ Başbakanı Spajic de basın toplantısında ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerindeki tüm fasılları önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı planladığını söyledi.

Kaynak: İHA

